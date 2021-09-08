Отец Бритни Спирс подал документы на отказ от опекунства

39-летняя поп-певица с 2008 года находится под полным контролем своего отца. Звезда не может распоряжаться своими же деньгами и даже заводить детей без разрешения отца

Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери / Фото: Getty Images

Хорошие новости для Бритни Спирс! Скоро певица может обрести такую долгожданную свободу.Джейми Спирс подал заявление в суд с просьбой о прекращении опекунства над своей дочерью. Об этом пишет CNN.

Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс, – сказано в документе.

Суд рассмотрит заявление на заседании, которое запланировано на 29 сентября.

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Напомним, ранее появилась информация, что отец Бритни Спирс хочет два миллиона долларов за отказ от опекунства.

Певица находилась под опекой отца 13 лет / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

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