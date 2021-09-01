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Отец Бритни Спирс требует 2 млн долларов за отказ от опекунства

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
1 сентября, 11:10
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Американская звезда с 2008 года находится под полным контролем своего отца и не может распоряжаться своей жизнью
Певица находилась под опекой отца 13 лет
Певица находилась под опекой отца 13 лет / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс продолжает бороться за свободу. Хоть и ходили слухи, что отец певицы готов отказаться от опеки, но не все так просто. У Джейми Спирс есть условие – он хочет два миллиона долларов за отказ от опекунства. Отец звезды за эти деньги хочет погасить судебные задержки и расплатиться с компанией Tri Star, сотрудничавшей с певицей. Об этом пишет TMZ.

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Артистка и ее адвокаты обвинили Джейми Спирса в попытке вымогательства. По словам Бритни, ее отец намекнул, что его уход из опекунства – в ее же интересах. Адвокаты Бритни настроены решительно.

Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери
Отец Бритни Спирс собирается отказываться от опекунства дочери / Фото: Getty Images

Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны ее отца, – заявил адвокат певицы Мэттью Розенгарт.

Он уточнил, что Джейми Спирс не имеет права ставить условия для отказа от опекунства и не имеет права держать в заложниках свою дочь.

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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