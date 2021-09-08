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Отец Фриске готов помириться с Шепелевым и забыть о спорах за наследство, но есть одно условие

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
8 сентября, 12:21
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Семье Жанны Фриске и ее супругу Дмитрию Шепелеву не удалось сохранить хорошие отношения. Все шесть лет после смерти певицы они продолжают судиться за наследство Жанны
Отец Фриске назвал условия, на которых готов помириться с Дмитрием Шепелевым
Отец Фриске назвал условия, на которых готов помириться с Дмитрием Шепелевым / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скриншот из YouTube

Владимир Фриске впервые за долгое время заговорил о возможном примирении с Дмитрием Шепелевым. Отец Жанны Фриске рассказал, на каких условиях готов бы был наладить отношения с экс-возлюбленным певицы и отцом ее единственного сына – Платона.

Я мог бы сделать первый шаг к примирению, если бы знал, что это актуально. Если бы я увидел внука, то сразу бы отложил все суды. Жена моя сказала, что не будет с Шепелевым ругаться. Пожелала ему здоровья, – сказал Владимир Фриске в YouTube-шоу "Психология звезд"

Правда, от всех своих слов, сказанных в адрес Шепелева он не отказывается. Владимир уверен, что как только Платон зарегистрируется в соцсетях, он узнает о своем отце правду.

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Отец Фриске и Дмитрий Шепелев
Отец Фриске и Дмитрий Шепелев / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скриншот из YouTube

Но сейчас Владимир Фриске уверяет, что ради общения с внуком все-таки готов бы был забыть все скандалы.

Я буду нормально общаться с Шепелевым, пожму руку. Забуду клевету. Забуду все денежные дела. Но я не позволю, чтобы он ребенка сделал нищим, – сказал отец Фриске

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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