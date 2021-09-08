Отец Фриске готов помириться с Шепелевым и забыть о спорах за наследство, но есть одно условие

Владимир Фриске впервые за долгое время заговорил о возможном примирении с Дмитрием Шепелевым. Отец Жанны Фриске рассказал, на каких условиях готов бы был наладить отношения с экс-возлюбленным певицы и отцом ее единственного сына – Платона.
Я мог бы сделать первый шаг к примирению, если бы знал, что это актуально. Если бы я увидел внука, то сразу бы отложил все суды. Жена моя сказала, что не будет с Шепелевым ругаться. Пожелала ему здоровья, – сказал Владимир Фриске в YouTube-шоу "Психология звезд"
Правда, от всех своих слов, сказанных в адрес Шепелева он не отказывается. Владимир уверен, что как только Платон зарегистрируется в соцсетях, он узнает о своем отце правду.
Но сейчас Владимир Фриске уверяет, что ради общения с внуком все-таки готов бы был забыть все скандалы.
Я буду нормально общаться с Шепелевым, пожму руку. Забуду клевету. Забуду все денежные дела. Но я не позволю, чтобы он ребенка сделал нищим, – сказал отец Фриске
Другие новости о певице:
- Отец покойной Жанны Фриске раскрыл новые подробности конфликта с Дмитрием Шепелевым.
- Как сейчас выглядит сын Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев впервые показал лицо Платона.