Отец Фриске объяснил, почему Заворотнюк дольше его дочери борется с онкологией

Владимир Фриске прокомментировал последние новости о состоянии здоровья звезды сериала "Моей прекрасной няни"

Отец Жанны Фриске рассказал, что Анастасии Заворотнюк вовремя сделали операцию / Фото: Instagram, скриншот

Недавно появились подробности об операции Анастасии Заворотнюк. Владимир Фриске считает, что актриса вовремя обратилась к врачам.

Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко, – объяснил отец певицы в комментарии teleprogramma.pro

/ Фото: скриншот

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Отец Фриске рад, что популярной актрисе удается бороться с тяжелой болезнью.

У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье. Дай Бог, чтобы она долго жила и все у нее получилось

Отец Жанны Фриске не понаслышке знает, что такое когда у близкого человека глиобластома – опухоль головного мозга. Его дочь несколько лет боролась с онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась сильнее. Певица умерла в 2015 году. После того как стало известно о диагнозе Анастасии Заворотнюк актрису часто сравнивают с Жанной Фриске.

Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

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После операции она вернулась в Россию и продолжила лечение. Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. По последним данным, актриса большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении. У нее частично парализована правая часть тела.

Ранее в Сеть попало первое фото Анастасии Заворотнюк после новости о болезни. Дочь актрисы не стала опровергать, что на снимке мама.

/ Фото: kp.ru

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Ранее стало известно, что муж Анастасии Заворотнюк не ладит с дочерью актрисы.