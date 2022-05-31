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Отмечает победу над Эмбер Херд? Джонни Депп оторвался на рок-концерте в Англии

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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31 мая, 13:02
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Публика с нетерпением ждет вердикта по скандальному делу между бывшими супругами – кто же выиграл эту борьбу? Но сам актер, очевидно, не очень переживает по поводу окончательного решения
Джонни Депп отвлекся от суда против Эмбер Херд и зажег на концерте
Джонни Депп отвлекся от суда против Эмбер Херд и зажег на концерте / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение шести недель между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжались судебные батлы. Звезда "Пиратов Карибского моря" подал в суд на бывшую жену за клевету. Сама же актриса обвиняет экс-любимого в насилии. Слушания завершены, теперь осталось узнать вердикт присяжных – это должно произойти уже во вторник, 31 мая.

Но, очевидно, Джонни Депп полностью уверен в своей победе над Эмбер Херд. Накануне озвучивания решения актер выступил на концерте своего друга Джеффа Бека в Шеффилде (Англия), сообщает Hollywood Reporter.

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Прямо на сцене Депп исполнил кавер на песню Джона Леннона Isolation. Видео уже появилось в соцсетях. Многие поклонники были удивлены, что Джонни появился на публике до вердикта. Ведь сама Эмбер, вероятно, очень переживает. Она даже покинула Виргинию, где был суд, и уехала в свой особняк, расположенный в малонаселенной пустынной местности в Калифорнии.

Возможно, 58-летний актер уже знает о своей потенциальной победе или же просто решил отвлечься от судебных баталий с экс-женой и повеселиться на концерте.

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Отметим, Джефф Бек – семикратный обладатель "Грэмми" и бывший участник группы The Yardbirds. Музыкант из Джонни записали кавер на песню Леннона в 2020 году, но она стала популярной только сейчас во время выяснения отношений Деппа и Херд.

Кратко о разводе звездной пары

Эмбер Херд и Джонни Депп сыграли свадьбу в 2015 году. Однако уже через год актриса подала на развод и заявила о насилии со стороны экс-мужа. Сам Депп отрицал обвинения и уже в 2019 году подал встречный иск в суд на Эмбер и потребовал у нее 50 млн долларов за клевету.

Кстати, в защиту Джонни также выступила его бывшая девушка, супермодель Кейт Мосс. Звезда рассказала, что Депп никогда ее не бил и не сбрасывал с лестницы. Хотя Эмбер раньше утверждала, что актер это делал.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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