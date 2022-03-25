"Отмена" Анны Нетребко: безработная путинская певица еще надеется где-то петь

Любимица Путина Анна Нетребко скоро сможет демонстрировать свои вокальные способности только в кремлевских стенах или у себя в душе. Слушать певицу на мировых сценах не хотят

Анну Нетребко "отменили" во всем мире / Фото: Getty Images

Российская оперная певица Анна Нетребко оказалась на грани. Все престижные агентства отказываются сотрудничать с путинской любимицей.

Сначала Нетребко заменили украинкой в Метрополитен-опере, а на днях с ней отказались сотрудничать миланский театр La Scala и Баварская государственная опера. Теперь безработная звезда не знает, куда податься.

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Заступиться за Нетребко решил ее представитель Максим Берин. В своем комментарии StarHit он заявил, что оперная дива брала "паузу" и сама была не против прекратить сотрудничество с лучшими театрами мира.

Нетребко брала некоторую паузу, она отдохнула, сейчас в голосе. С учетом того, что соглашение с немецким менеджментом прекращено по обоюдному согласию, на наши плечи лягут дополнительные задачи по работе с лучшей сопрано по всему миру, – высказался Берин.

Более того, менеджер певицы еще и осмелился пригрозить немецким менеджерам, исключившим Нетребко из своего лейбла, что они еще пожалеют, что потеряли звезду-рашистку.

Для немецкого менеджмента это большое упущение и нерасторопность в данной ситуации вовремя не продлить истекший контракт и потерять такую величину, – уверено сказал Берин.

Но никакие оправдания и заявления, что звезды "вне политики" не помогут ни Нетребко, ни другим рашистским звездам.

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Напомним, что в Германии отменили концерты еще одних путинских любимчиков, группы "Любэ".

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