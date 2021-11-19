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Отвлекающий маневр: папарацци застали Ким Кардашьян на свидании с Питом Дэвидсоном

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 14:15
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Поклонники переключили все свое внимание на парочку Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона и почти забыли о других громких темах вокруг звездной семьи
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон вместе
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон вместе

Семейство Кардашьян всеми силами пытается отвлечь внимание таблоидов от персоны Трэвиса Скотта, который попал в громкий скандал из-за давки на его концерте, в результате происшествия погибло 10 человек.

Новым объектом для "пиар-кампании" стал Пит Дэвидсон. После того, как Ким Кардашьян и Дэвидсон заявили о своих отношениях, папарацци не спускают глаз со звездной пары. И хотя, поговаривали, что родные Ким не одобряют новые отношения селебрити, сейчас такой инфоповод пришелся как нельзя кстати.

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На днях Дэвидсону исполнилось 28 лет. За организацию вечеринки взялась сама Крис Дженнер. Судя по фото из соцсетей рэпера Флейвора Флея, на празднике Ким, Крис и Пит были в одинаковых пижамах. Такой family-лук явно намекает на "семейную идиллию".

В среду пару Ким и Пита заметили у особняка Дженнер, пишет Dayli Mail. Пара держалась за руки и не скрывала своих чувств на камеру. Дэвидсон решил надеть пижамные штаны из линейки бренда Ким Кардашьян SKIMS. Правда, такое романтическое свидание вызвало все больше сомнений у публики, ведь удивительным образом папарацци оказались в нужном месте и в нужное время. Поймать лучший момент на фото можно с помощью нового гаджета.

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Кардашьян и Дэвидсон не скрывали своих чувств на свидании
Кардашьян и Дэвидсон не скрывали своих чувств на свидании / Фото: The Daily Mail

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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