Oxxxymiron дал благотворительный концерт и собрал 30 тыс. долларов для украинских беженцев

Российский рэпер высказался в поддержку Украины и анонсировал серию благотворительных концертов

Рэпер Oxxxymiron провел первый благотворительный концерт в поддержку Украину / Фото: Instagram

Вчера в Стамбуле состоялся первый благотворительный концерт рэпера Oxxxymiron под название Russians against war. Выступление транслировалось в сервисе Twitch и на его канале в YouTube. Рэперу удалось собрать 30 тысяч долларов.

Всю прибыль от этого и последующих выступлений он передаст в благотворительную польскую организацию, помогающую детям украинских беженцев.

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Во время концерта Oxxxymiron осудил российскую агрессию и призвал стараться россиянам доносить правду.

Я уверен, что те люди, которые за эту войну, на самом деле против этой войны. Просто они уверены, что идет "спецоперация", что бомбят "исключительно военные объекты". Так вот: этой "спецоперации" не существует. Это война! К сожалению, в этой иллюзии, в том числе, живут наши родители, друзья наших родителей. И очень важно с ними об этом говорить, потому что, скорее всего, они не кровожадные люди, но смотрят слишком много телевизор.

Ранее российский рэпер Face обвинил Кремль и россиян в войне в Украине и извинился перед украинцами.



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