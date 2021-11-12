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Oxxxymiron выпустил новый альбом, который оказался сборником старых песен: реакция Сети

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 12:16
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Аудитория российского рэпера возмущена и в соцсетях требует от Мирона новый альбом, а не переиздание ранее выпущенных треков
Оксимирон впервые за шесть лет выпустил новый альбом
Оксимирон впервые за шесть лет выпустил новый альбом / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале ноября Оксимирон выпустил трек-исповедь, в котором рассказал о том, что происходило с ним в течение последних лет. Подробный разбор его трека мы публиковали здесь.

И когда все дождались таки релиза от Oxxxymiron, оказалось, что "Смутное время" – лишь микстейп, то есть сборник старых треков, вышедших в период с 2014 по 2016 годы.

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Всего в релизе 36 песен, включая новинки – "Колесо", "Мох", "Цунами", "Организация". А вот "Кто убил Марка?" в альбоме не оказалось.

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Реакция Сети

В соцсетях фанаты Мирона негодуют и все еще ждут от исполнителя новый материал. Вот, что пишут о новом альбоме Oxxxymiron в Twitter:

Скриншот: Twitter

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  • "Лучше бы Оксимирон не познавал искусство постиронии"

Скриншот: Twitter

Тут без комментариев)

Скриншот: Twitter

  • "Вспоминаю, как он ушел с 17 независимого со словами, что "кое-что придумал". Братан, ты вот это придумал? Сборник "Золотые хиты", как у Кадышевой?"

Скриншот: Twitter

  • "Хрен знает сколько времени нагнеталась интрига, а в итоге обо**аный мухтар с парой новых треков"

Скриншот: Twitter

Скриншот: Twitter

Кто такой Oxxxymiron

Оксимирон – российский рэп- и хип-хоп исполнитель. Является одним из наиболее успешных артистов своего жанра в России.

Его настоящее имя – Мирон Федоров. Он родился в Ленинграде. В 2004 году поступил в Оксфорд, в 2006-м его исключили из вуза из-за того, что ему поставили диагноз "биполярное расстройство". Мирон заново поступил в учебное заведение и в 2008 году получил диплом.

Оксимирон в 2019 году принимал активное участие в московских протестах, выступал в защиту обвиняемых по так называемому "московскому делу".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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