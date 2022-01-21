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Памела Андерсон разводится со своим пятым мужем

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 января, 01:48
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Знаменитость и ее муж уже не живут вместе
Звезда оформляет развод в Канаде/Коллаж: "Сегодня"
Звезда оформляет развод в Канаде/Коллаж: "Сегодня"

Памела Андерсон после года брака разводится с охранником Дэном Хейхерстом. Пара зарегистрировала отношения в январе 2021 года.

Об этом сообщает Rolling Stone.

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Подробности

Известно, что Андерсон и Хейхерст уже не вместе. Знаменитость официально начала оформлять развод. Она делает это в Канаде.

"Памела любит так же искренне, как и живет", — сообщил инсайдер.

Отмечается, что короткий союз Дэна Хейхерста и Памелы Андерсон был "пандемическим вихрем", который исчез.

Стоит заметить, что союз пары сразу подвергся драме, поскольку бывшая Дэна — Кэри — выступила с громкими обвинениями, что Андерсон разбила их семью.

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"Печально, что люди празднуют и подбадривают их. Все это началось с обмана, отрицания и разрушительного выбора для всех причастных людей", — заявила тогда оскорбленная женщина.

Кратко о знаменитости

Как пишет Wikipedia, Памела Андерсон — канадско-американская актриса, фотомодель, продюсер, автор книг и активистка движения "Люди за нравственное отношение к животным", секс-символ.

Родилась 1 июля 1967 года в Ледисмите. Завоевала популярность снявшись в нескольких телесериалах, в том числе "Спасатели Малибу", а также как модель журнала Playboy.

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