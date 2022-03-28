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Панин жестко поздравил с Днем театра Машкова и Певцова: Чтобы к вам приходили мертвые люди из Донецка, Луганска и Херсона!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 01:06
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Российский актер, поддержавший украинцев, обратился к своим коллегам-рашистам в Международный день театра и пожелал им никогда не забывать о войне в Украине
Алексей Панин жестко поздравил актеров-рашистов с Днем театра
Алексей Панин жестко поздравил актеров-рашистов с Днем театра / Фото: Instagram

Большой неожиданностью для многих стало то, что еще в первые дни войны на сторону Украины стал российский актер Алексей Панин. На днях артист обратился к россиянам и объяснил им, почему он не молчит о войне.

На этот раз Панин записал видеообращение ко Дню театра, который ежегодно отмечают 27 марта.

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По словам актера, впервые для него этот день стал ассоциироваться со смертью, ведь "путинские палачи" разбомбили театр в Мариуполе, в то время, когда в нем находились сотни мирных жителей.

На видео Панин обратился к своим коллегам, которые поддержали войн в Украине и убийство мирного населения Украины.

Я хочу обратиться к моим коллегам, таким как Володя Машков и Дима Певцов, тем, кто поддерживает эту специальную операцию, которую во всем мире называют войной! Я не знаю, сколько вы будете жить и как, но я желаю, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Херсона, стояли у вас перед глазами и говорили одно единственное: "За что?". Я желаю вам в этот праздник, чтобы когда вы будете смотреть на своих детей, вы вспоминали тех детишек с Украины, которых доставали из под завалов, – жестко поздравил коллега-рашистов Панин.

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Напомним Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Максим Галкин не побоялись высказаться в поддержку Украины.

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