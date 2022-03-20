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Патриотка России Чулпан Хаматова отреклась от Путина и сбежала в Латвию

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20 марта, 20:22
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Война с Украиной открыла глаза миру и заставила даже активных сторонников Путина изменить свою позицию и стать на сторону правды
Чулпан Хаматова разочаровалась в политике Путина
Чулпан Хаматова разочаровалась в политике Путина / Фото: instagram.com/chulpanofficial

Сегодня весь мир видит путинскую агрессию на территории Украины, в то время как российские звезды выступают на "антинацистских" концертах и поддерживают войну. Но есть и те кто с ужасом осознал, что все это время верил не тому человеку.

Так, разочаровалась в путинских идеалах актриса Чулпан Хаматова, которая в свое время поддержала аннексию Крыма.

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В интервью "Скажи Гордеевой" актриса призналась, что начало войны в Украине окончательно разрушило ее представление российском правительстве.

Я не понимала, что сила твоей родины не в качестве жизни людей, а в количестве территорий. И я этого не понимала даже не до Крыма и до Донбасса, а до 24 февраля, – сказала Хаматова.

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По словам актрисы, президент Путин обманул весь народ, ведь ранее обещал, что никаких военных действий не будет. Несмотря на то, что Хаматова все же называет войну "войной", своей вины за то, что сейчас происходит в мире она не чувствует.

Я не могу называть войну каким-то другим словом. Я ничего не сделала плохого. Я просто говорю о том, что я не хочу войны. Я хочу мира. Состава преступления нету. В чем моя вина? – высказалась в интервью актриса.

Как рассказала Хаматова, сейчас она находится в Риге. Причиной стало то, что она не согласна жить по тем правилам, которые ей будет диктовать российская власть. Она призналась, что сейчас боится оказаться в тюрьме, если вернется в Россию.

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По словам актрисы, после того, как 25 февраля она вместе с коллегами написала открытое письмо к Путину с просьбой остановить войну, к ней обратились "неофициальные структуры" с предупреждением о том, что возвращать в РФ ей не стоит.

Напомним, что также Россию покинула телеведущая Татьяна Лазарева, которая больше не планирует возвращаться на родину.

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