Пьер Ришар – Путину: Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей

Знаменитый французский актер Пьер Ришар записал видеообращение, в котором осудил российскую войну в Украине

Легендарный артист не может оставаться равнодушным в бесчинствам России в Украине / Фото: Getty Images

Мировые знаменитости продолжают демонстрировать солидарность и человечность, окружая Украину своей поддержкой. Об этом мы не устаем говорить и благодарить всех, кто сражается вместе с нами с российским злом. Один из них – легендарный французский актер Пьер Ришар.

Звезда фильма "Высокий блондин в черном ботинке" обратился лично к Путину, осуждая его войну в Украине, которая стала "массовым убийством", "варварством". Видеообращение опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем YouTube-канале.

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Господин президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и также хорошо знаю ее народ, который я также люблю. И меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" – это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто чудовищно,

- сказал Пьер Ришар.

Пьер Ришар / скриншот

Культовый актер сказал, что постоянно следит за новостями из Украины и буквально в ужасе от кадров с многочисленными убитыми людьми и разрушенными городами. А ведь было время, когда артист наслаждался в Киеве дегустацией вин.

Я бы хотел сказать, господин министр, что я много думаю о вас, о вашем народе, о вашем президенте. Я высоко ценю их смелость и дух противостояния, их самоотверженность. Я ими восхищаюсь. Вот что я хотел вам сказать. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно,

- резюмировал артист.

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Не пропустите слова Пьера Ришара о российской войне в Украине.

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