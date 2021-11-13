Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация

Свадьба Хилтон

Злата до и после

Развод Dzidzio

Песня Меладзе

Шоу "Маска". Сезон 2

Покупки звезд
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Шер, Пэрис Хилтон, Донателла Версаче – кто еще поздравил Спирс с освобождением от опеки

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
13 ноября, 11:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как только стало известно, что Бритни официально получила полную свободу, в соцсетях моментально появилось много поздравлений. Отреагировали на новость как фанаты певицы, так и ее коллеги
Бритни Спирс не комментирует обвинения
Бритни Спирс не комментирует обвинения / Фото: Getty Images

После прекращения отцовского опекунства над Бритни Спирс в Сети тысячи поклонников певицы начали поздравлять ее с освобождением – они даже организовали вечеринку под зданием суда. Вместе с фанатами за нее порадовались множество знаменитостей.

Одним из первых певицу поздравил ее жених Сэм Асгари:

Реклама

Сегодня сотворилась история. Бритни свободна! – заявил ее избранник.

Также Пэрис Хилтон была вне себя от радости, увидев, что Спирс, наконец-то, вернула себе независимость. Она опубликовала в Twitter их фотографию в юности.

Ты самая стойкая, добрая и вдохновляющая душа. Мы все так тебя любим! Лучшие дни еще впереди! – подписала снимок Хилтон.

Реклама

Итальянская дизайнерша Донателла Версаче тоже поздравила Бритни.

Свобода – это право человека. Мое сердце улыбается тебе, Бритни. Поздравляю тебя с обретенной и заслуженной свободой. Я люблю тебя, твои фанаты любят тебя, и миру нужен твой талант. С Днем независимости Бритни! – поделилась Версаче в своем Instagram.

Поп-икона Шер также в восторге от новостей об отмене опеки над Спирс:

Реклама

Она свободна, свободна, свободна! Свободна как голубь, – написала певица.

А вот английская актриса Джамила Джамиль призвала поклонников исполнительницы оградить ее от клеветы и лжи, которая может обрушиться на нее сейчас.

Боже мой. Вы, ребята, освободили Бритни! Но сейчас мы должны защитить ее от папарацци и бульварных СМИ, которые полны решимости загнать ее в неразбериху, – заявила Джамиль.

Читайте также:

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять