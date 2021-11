Шер, Пэрис Хилтон, Донателла Версаче – кто еще поздравил Спирс с освобождением от опеки

После прекращения отцовского опекунства над Бритни Спирс в Сети тысячи поклонников певицы начали поздравлять ее с освобождением – они даже организовали вечеринку под зданием суда. Вместе с фанатами за нее порадовались множество знаменитостей.

Одним из первых певицу поздравил ее жених Сэм Асгари:

Также Пэрис Хилтон была вне себя от радости, увидев, что Спирс, наконец-то, вернула себе независимость. Она опубликовала в Twitter их фотографию в юности.

Im so happy that this day has finally come. This moment is so long overdue. @BritneySpears is finally free!!! Youre the most resilient, kind and inspiring soul. We all love you so so much! Your best days are yet to come! #FreedBritneypic.twitter.com/yIkhWeDQZe