Шер, Пэрис Хилтон, Донателла Версаче – кто еще поздравил Спирс с освобождением от опеки

Как только стало известно, что Бритни официально получила полную свободу, в соцсетях моментально появилось много поздравлений. Отреагировали на новость как фанаты певицы, так и ее коллеги

Бритни Спирс не комментирует обвинения / Фото: Getty Images

После прекращения отцовского опекунства над Бритни Спирс в Сети тысячи поклонников певицы начали поздравлять ее с освобождением – они даже организовали вечеринку под зданием суда. Вместе с фанатами за нее порадовались множество знаменитостей.

Одним из первых певицу поздравил ее жених Сэм Асгари:

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Сегодня сотворилась история. Бритни свободна! – заявил ее избранник.

Также Пэрис Хилтон была вне себя от радости, увидев, что Спирс, наконец-то, вернула себе независимость. Она опубликовала в Twitter их фотографию в юности.

Ты самая стойкая, добрая и вдохновляющая душа. Мы все так тебя любим! Лучшие дни еще впереди! – подписала снимок Хилтон.

Im so happy that this day has finally come. This moment is so long overdue. @BritneySpears is finally free!!! Youre the most resilient, kind and inspiring soul. We all love you so so much! Your best days are yet to come! #FreedBritneypic.twitter.com/yIkhWeDQZe — Paris Hilton (@ParisHilton) November 13, 2021

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Итальянская дизайнерша Донателла Версаче тоже поздравила Бритни.

Свобода – это право человека. Мое сердце улыбается тебе, Бритни. Поздравляю тебя с обретенной и заслуженной свободой. Я люблю тебя, твои фанаты любят тебя, и миру нужен твой талант. С Днем независимости Бритни! – поделилась Версаче в своем Instagram.

Поп-икона Шер также в восторге от новостей об отмене опеки над Спирс:

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Она свободна, свободна, свободна! Свободна как голубь, – написала певица.

WHOOOOOOOOOOOOOA

SHES FREEE,FREE,FREE



FREEEEEEEEEEEEEEEEE

FREE AS A. — Cher (@cher) November 12, 2021

А вот английская актриса Джамила Джамиль призвала поклонников исполнительницы оградить ее от клеветы и лжи, которая может обрушиться на нее сейчас.

Боже мой. Вы, ребята, освободили Бритни! Но сейчас мы должны защитить ее от папарацци и бульварных СМИ, которые полны решимости загнать ее в неразбериху, – заявила Джамиль.

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