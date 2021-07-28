Пэрис Хилтон опровергла слухи о беременности, но надеется, что родит после свадьбы

Как утверждает Пэрис, она пока не в положении. В новом эпизоде подкаста This Is Paris под названием "Я – беременна?" 40-летняя звезда прокомментировал сообщения, в которых утверждалось, что она ждет первого ребенка от своего жениха Картера Реума.
Хилтон, однако, говорит, что не беременна пока что, но не может дождаться, когда в 2022 году у нее появятся дети.
Я буду (беременна – ред.) после свадьбы. Я не могу дождаться, когда у меня будут дети после свадьбы, в 2022-м. Сейчас я готовлюсь к церемонии и снимаю мою новую документалку, – рассказала в подкасте Пэрис.
Пэрис Хилтон признавалась, что давно мечтает о семье и детях. В 2020 году она заморозила свои яйцеклетки, а затем начала подготовку к ЭКО. Решилась она на эту процедуру потому, что это позволяет ей самой "выбрать" будущих детей:
Я уже жду не дождусь, чтобы наряжать их. Хочу близнецов – мальчика и девочку, – комментировала свой выбор знаменитость.
Хилтон ранее была помолвлена с актером Крисом Зилкой, но в 2018 году они расстались. В настоящее время она в отношениях с бизнесменом Картером Реумом.
В феврале этого года Картер сделал любимой предложение. Это случилось в ее 40-й день рождения. Пэрис призналась, что очень ждала, когда любимый позовет ее замуж, но когда этот момент действительно произошел, она была в шоке.
Пэрис Хилтон и Картер Реум знакомы уже более 10 лет, но начали встречаться только в 2019 году. После свадьбы звезда намерена взять фамилию мужа, но будет использовать ее вместе со своей – Хилтон, через дефис.
Ранее Пэрис Хилтон рассекретила, как сохраняет молодость.
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