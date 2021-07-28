Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Green Grey обиделись

Дизель шоу и расизм

Протест Маши Поляковой

У кого купальник лучше

MELOVIN угрожали

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Пэрис Хилтон опровергла слухи о беременности, но надеется, что родит после свадьбы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июля, 08:37
Копировать ссылку
Вчера вечером СМИ активно начали писать о том, что светская львица Пэрис Хилтон беременна. Звезду тут же стали с этим поздравлять и она сделала официальное заявление
Пэрис Хилтон опровергла слухи о своей беременности
Пэрис Хилтон опровергла слухи о своей беременности / Фото: instagram.com/parishilton

Как утверждает Пэрис, она пока не в положении. В новом эпизоде подкаста This Is Paris под названием "Я – беременна?" 40-летняя звезда прокомментировал сообщения, в которых утверждалось, что она ждет первого ребенка от своего жениха Картера Реума.

Хилтон, однако, говорит, что не беременна пока что, но не может дождаться, когда в 2022 году у нее появятся дети.

Я буду (беременна – ред.) после свадьбы. Я не могу дождаться, когда у меня будут дети после свадьбы, в 2022-м. Сейчас я готовлюсь к церемонии и снимаю мою новую документалку, – рассказала в подкасте Пэрис.

Пэрис Хилтон не беременна
Пэрис Хилтон не беременна / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон признавалась, что давно мечтает о семье и детях. В 2020 году она заморозила свои яйцеклетки, а затем начала подготовку к ЭКО. Решилась она на эту процедуру потому, что это позволяет ей самой "выбрать" будущих детей:

Я уже жду не дождусь, чтобы наряжать их. Хочу близнецов – мальчика и девочку, – комментировала свой выбор знаменитость.

Хилтон ранее была помолвлена с актером Крисом Зилкой, но в 2018 году они расстались. В настоящее время она в отношениях с бизнесменом Картером Реумом.

Пэрис Хилтон и Картер Реум
Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: parishilton.com

В феврале этого года Картер сделал любимой предложение. Это случилось в ее 40-й день рождения. Пэрис призналась, что очень ждала, когда любимый позовет ее замуж, но когда этот момент действительно произошел, она была в шоке.

Пэрис Хилтон и Картер Реум знакомы уже более 10 лет, но начали встречаться только в 2019 году. После свадьбы звезда намерена взять фамилию мужа, но будет использовать ее вместе со своей – Хилтон, через дефис.

Ранее Пэрис Хилтон рассекретила, как сохраняет молодость.

Почему звезды отказываются от секса – смотрите в сюжете:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Поддерживаете возвращение к бывшим?
Новый бывший Джей Ло
Все обсуждают
Эти "тракторы" Леди Гаги не обсудил только ленивый
Быть в курсе
Цитата дня

8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания... Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик. И я рад познакомить вас с ним.

Дмитрий Шепелев ведущий
Шепелев показал лицо сына от Фриске
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять