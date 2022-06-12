Пэрис Хилтон "отказала" Джо Байдену ради Бритни Спирс

Светская львица должна была появиться на мероприятии, где присутствовал президент США. Но звезда не могла пропустить долгожданную свадьбу своей подруги

Пэрис Хилтон ради свадьбы Бритни Спирс пропустила мероприятие Джо Байдена / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях в Калифорнии Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари сыграли свадьбу. Праздник прошел довольно скромно и в кругу самых близких и родных.

Хотя на церемонии и не было родственников поп-дивы, однако певица пригласила многих звезд, которые поддерживали ее, пока она была под опекой отца. В частности, на свадьбе Бритни появилась Пэрис Хилтон.

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Как сообщает Page Six, ради свадьбы подруги гламурной диве пришлось даже отказать Джо Байдену! Ранее президент пригласил ее выступить в роли диджея перед мировым лидером на Саммите Америки, который состоялся в Лос-Анджелесе. Дата этого мероприятия совпала с датой свадьбы Спирс.

Пэрис Гилтон/ Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears, eonline.com

Но Пэрис так сказать предпочла певицу и пришла к ней на церемонию:)

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Я всю неделю держала это в секрете. Я никому не говорила, даже тем, кого просила прислать платья. На самом деле меня просили поработать диджеем для президента и других политических лидеров на ужине, но это было для меня важнее (свадьба Бритни, – Ред.), – призналась светская львица.

Пэрис Хилтон также добавила, что невероятно счастлива за свою подругу. По ее словам, Бритни и Сэм очень красивая пара.

Кроме Пэрис, на свадьбе поп-певицы были Донателла Версача, Мадонна, Селена Гомес и другие селебретис.

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Недавно Бритни Спирс опубликовала свадебное видео, в котором показали все детали торжества.

Мы также сообщали, что мама Бритни Спирс неожиданно отозвалась о свадьбе дочери.