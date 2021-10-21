Пэрис Хилтон подвергалась насилию в центрах для трудных подростков: Душили и закрывали в комнате с пятнами крови

Известная светская львица впервые рассказала, что неоднократно подвергалась насилию в специальных центрах перевоспитания трудных подростков в США

/ Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон рассказала, что недовольные ее поведением родители четыре раза отправляли дочь в подобные учреждения. И в каждом из них она подвергалась насилию. Об этом она рассказала в эфире программы Good Morning America.

Меня душили, давали пощечины, шпионили за мной, когда я принимала душ, не давали мне спать. Меня обзывали и заставляли принимать лекарства без диагноза. В одном центре в Юте меня закрыли в одиночном заключении в комнате, где стены были покрыты царапинами и пятнами крови, – рассказала светская львица.

Светская львица Пэрис Хилтон / Фото: AFP

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Пэрис Хилтон не могла пожаловаться, так как не было связей с внешним миром. Родителям сотрудники центра говорят, что дети просто ищут способ вернуться домой. Ведь в такие учреждения попадают подростки с алкогольной и наркозависимостью, которым, по словам сотрудников центра, нельзя верить.

Светская львица призвала власти США принять базовый федеральный "билль о правах" для подростков в таких центрах.

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