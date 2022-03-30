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Первый пошел: рэпер Face встал на колени и извинился за то, что он – русский

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 21:40
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Рэпер Face на концерте в Варшаве встал на колено с извинениями
Известный рэпер осуждает кровавый режим
Известный рэпер осуждает кровавый режим / Фото: открытые источники, скриншот

Пока блогер Настя Ивлеева не понимает, почему россияне провалились как нация, российский рэпер Face в очередной раз осудил кровавый режим и извинился перед украинцами, учитывая свое происхождение.

Напомним, недавно Face дал интервью Дудю, в котором призвал не жалеть русских. А теперь в Сети набирает популярности видео, где артист, став на одно колено, просит прощения у украинцев, которые прямо сейчас терпят российское вторжение

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@rusik_003_ 27.03.22 #####face – Ruslan

В Варшаве рэпер Face и другие музыканты выступили на благотворительном концерте в поддержку Украины. Все собранные средства были переданы на помощь беженцам. За два дня концертов, кроме денег от продажи билетов, на концерте собрали больше 300 тысяч евро пожертвований.

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А мы не устаем говорить о том, что вскоре еще больше известных и публичных людей будут стыдится того, что они – русские, жечь свой паспорт. Те, кто еще молчат, почувствует всю силу и мощь санкций против РФ из-за нападения на Украину.

Также мы вскоре увидим, как те, кто поддерживал Путина, будут открещиваться от своих заявлений, как это было при развенчании культа Сталина. И это случится уже очень скоро.

Напомним, сбежавшая из России Собчак лишилась заработка и стала просить помощи у подписчиков.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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