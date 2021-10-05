Первый в мире экипаж с актерами отправился в космос: что будут снимать (фото)

На борту космического корабля, который отправился в космос на съемки фильма, находятся российские актеры Юлия Пересильд и Клим Шипенко
Первый в мире экипаж с актерами отправился в космос на съемки фильма / Фото: Скриншот из YouTube
Несколько минут назад в космос отправился космический корабль с экипажем, который проведет там 12 дней. На борту находятся актеры Юлия Пересильд и Клим Шипенко, с ними также находится космонавт Антон Шкаплеров.
Корабль уже вышел околоземную орбиту. Он направляется на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов".
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Сообщается, что экипаж чувствует себя хорошо, все проходит в штатном режиме.
За полетом экипажа наблюдает весь мир, в том числе и родные актеров. Запуск корабля был совершен с крупнейшего в мире космодрома Байконур.
Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.
Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь