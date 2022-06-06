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Песня "Мариуполь", от которой волосы дыбом – в РФ с помощью Розенбаума изобретен новый вид пропаганды

"Срачи" прилетели
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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6 июня, 18:45
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Андрей Макаревич ненароком вскрыл шансон-консерву, от которой жутко несет российским фашиствующим шовинизмом. Слабонервным перед чтением рекомендуем глотнуть свежего воздуха.
Некий "шансонье" Александр Дадали написал жуткую песню, которую для раскрутки подали как "новый хит Розенбаума".
Некий "шансонье" Александр Дадали написал жуткую песню, которую для раскрутки подали как "новый хит Розенбаума". / Фото: Коллаж: Сегодня

5 июня на ночь глядя у Андрея Макаревича случился когнитивный диссонанс. Причем он был настолько сильным, что лидер "Машины времени" взял телефон и набрал Александра Розенбаума. После чего сделал такой пост в Фейсбуке:

Фейки становятся более и более токсичными. Натолкнулся в сети на песню – А. Розенбаум, "Мариуполь". С первых строчек понимаю – не он (Хотя певец очень старается под него.) Чудовищная, бездарно написанная агитка. Не выдержал, позвонил Саше. Его изумлению не было предела.

Тот самый пост Макаревича и комментарии местной интеллигенции по поводу Розенбаума и песни "Мариуполь".
Тот самый пост Макаревича и комментарии местной интеллигенции по поводу Розенбаума и песни "Мариуполь".

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Интересно, что у Макаревича закрыты комментарии для простых обывателей, только для друзей-товарищей. Поэтому там комментов немного, зато есть известные личности, обсуждающие новый вид российской пропаганды. Среди них, например, Миша Козырев и Максим Леонидов.

Люди из круга Макаревича намекают, что Розенбаум в последнее время сменил риторику.
Люди из круга Макаревича намекают, что Розенбаум в последнее время сменил риторику.

О чем песня "Мариуполь", которую якобы поет Розенбаум

Учитывая, что сам Александр Розенбаум еще в марте поддержал так называемую спецоперацию, казалось бы – чего вы дергаетесь, милые интеллигенты дикой страны? Все же логично.

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Но если послушать эту песню, от нее волосы дыбом – и взрыв мозга (если, конечно, он есть). Чайник у Розенбаума, возможно, и протек, но не до такой же степени?!

Это какое-то исчадие российского шовинизма под соусом блатного шансона. И сейчас оно активно распространяется в соцсетях.

Мы не ставим это видео, потому что это в чистом виде разжигание ненависти и вражды. Опубликуем лишь несколько фрагментов песенки:

Мариуполь в руинах у моря,
Жрет мой город упоротых свора.
Им бы сдаться – живыми остаться,
Но решили, подохнув, кусаться...

Ну и что? Вы кому доказали?
Города и людей растерзали.
Легион сатанистов надменных –
Слизь героев для вас незабвенных...

Горсть примеров история знала -
Сколько раз вас Москва обнуляла.
В Альбионе сопели и ждали,
Вас опять нам назло размножали…

И не быть никогда Украине
Для России сестрой и в помине.
Украина – всегда ее дочка,
И на этом, запомните, точка…

Бесноватый ярится и лает –
Мама дочку домой забирает…

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Кто на самом деле автор и исполнитель песни

По сути, действуют старые методы пропаганды, но под новым соусом. Сейчас в РФ тренд такой: они пытаются пошлую грязь и жестокость "обелить" именем талантливых творцов. Пусть и в прошлом, но Розенбаум все-таки поэт. И, к счастью, как оказалось, на подобные "высеры" не способен.

Если внимательно порыться в интернетах (что мы и сделали), оказывается, что сие творение не имеет никакого отношения к автору "Вальса-Бостон". Эту так называемую песню написал некий Александр Дадали – так называемый шансонье из Таганрога, живущий в Кропоткине на Кубани. Но почему в своей песне он называет Мариуполь "мой город"?

Видимо, потому же, почему Россия считает Украину своей (этот "секрет полУшинели" будет раскрыт в постскриптуме)…

Как сообщает сайт "Блатата" (ну, а кто ж еще будет писать об этом чудо-авторе?), Александру Дадали 51 год, он композитор, автор песен и певец. Учился на зооинженера (но вот доучился ли?). Музыкальное образование получил в армии в ускоренном режиме (это заметно). Долгое время работал музыкантом в ресторане. Шансонье, как указано в его автобиографии, стал, "решив: а чем я хуже других?"

Действительно! Просто посмотрите на эту благородную физиономию:

Александр Дадали – "шансонье" из Таганрога, который вдруг решил, что Мариуполь его город. Фото: blatata.com
Александр Дадали – "шансонье" из Таганрога, который вдруг решил, что Мариуполь его город. Фото: blatata.com

Но и это еще не все проделки "музыкальных пропагандистов". Поет эту песню, которая была написана в середине апреля, не автор, а некий Сергей Ивненко – потому что его голос напоминает тембр Александра Розенбаума. А значит, можно впарить халтуру и подписать известным именем.

P.S.

В целом, все логично: какой народ – такие и песни для него. Ненависть, зависть, злоба, запаренные на лжи, – в каждой строчке. Этими отрубями их кормят. Этим они питаются. Отсюда и стремление забрать, изнасиловать, убить… Но на их языке это называется "спасение".

Бог простит... Но это не точно.

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Алексей Сысоев
Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua

В журналистике - с первого дня третьего тысячелетия, когда был еще студентом-филологом. Работал репортером, креативным копирайтером, выпускающим и шеф-редактором газет и сайтов. Больше 15 лет опыта на рынке рекламы и коммуникаций в украинских СМИ. В команде сайта segodnya.ua - с ноября 2020 года. Занимаюсь формированием креативных направлений издания. Отвечаю за разработку и внедрение спецпроектов.

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