Песня "Мариуполь", от которой волосы дыбом – в РФ с помощью Розенбаума изобретен новый вид пропаганды

Андрей Макаревич ненароком вскрыл шансон-консерву, от которой жутко несет российским фашиствующим шовинизмом. Слабонервным перед чтением рекомендуем глотнуть свежего воздуха.

Некий "шансонье" Александр Дадали написал жуткую песню, которую для раскрутки подали как "новый хит Розенбаума". / Фото: Коллаж: Сегодня

5 июня на ночь глядя у Андрея Макаревича случился когнитивный диссонанс. Причем он был настолько сильным, что лидер "Машины времени" взял телефон и набрал Александра Розенбаума. После чего сделал такой пост в Фейсбуке:

Фейки становятся более и более токсичными. Натолкнулся в сети на песню – А. Розенбаум, "Мариуполь". С первых строчек понимаю – не он (Хотя певец очень старается под него.) Чудовищная, бездарно написанная агитка. Не выдержал, позвонил Саше. Его изумлению не было предела.

Тот самый пост Макаревича и комментарии местной интеллигенции по поводу Розенбаума и песни "Мариуполь".

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Интересно, что у Макаревича закрыты комментарии для простых обывателей, только для друзей-товарищей. Поэтому там комментов немного, зато есть известные личности, обсуждающие новый вид российской пропаганды. Среди них, например, Миша Козырев и Максим Леонидов.

Люди из круга Макаревича намекают, что Розенбаум в последнее время сменил риторику.

О чем песня "Мариуполь", которую якобы поет Розенбаум

Учитывая, что сам Александр Розенбаум еще в марте поддержал так называемую спецоперацию, казалось бы – чего вы дергаетесь, милые интеллигенты дикой страны? Все же логично.

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Но если послушать эту песню, от нее волосы дыбом – и взрыв мозга (если, конечно, он есть). Чайник у Розенбаума, возможно, и протек, но не до такой же степени?!

Это какое-то исчадие российского шовинизма под соусом блатного шансона. И сейчас оно активно распространяется в соцсетях.

Мы не ставим это видео, потому что это в чистом виде разжигание ненависти и вражды. Опубликуем лишь несколько фрагментов песенки:



Мариуполь в руинах у моря,

Жрет мой город упоротых свора.

Им бы сдаться – живыми остаться,

Но решили, подохнув, кусаться...



Ну и что? Вы кому доказали?

Города и людей растерзали.

Легион сатанистов надменных –

Слизь героев для вас незабвенных...



Горсть примеров история знала -

Сколько раз вас Москва обнуляла.

В Альбионе сопели и ждали,

Вас опять нам назло размножали…



И не быть никогда Украине

Для России сестрой и в помине.

Украина – всегда ее дочка,

И на этом, запомните, точка…



Бесноватый ярится и лает –

Мама дочку домой забирает…

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Кто на самом деле автор и исполнитель песни

По сути, действуют старые методы пропаганды, но под новым соусом. Сейчас в РФ тренд такой: они пытаются пошлую грязь и жестокость "обелить" именем талантливых творцов. Пусть и в прошлом, но Розенбаум все-таки поэт. И, к счастью, как оказалось, на подобные "высеры" не способен.

Если внимательно порыться в интернетах (что мы и сделали), оказывается, что сие творение не имеет никакого отношения к автору "Вальса-Бостон". Эту так называемую песню написал некий Александр Дадали – так называемый шансонье из Таганрога, живущий в Кропоткине на Кубани. Но почему в своей песне он называет Мариуполь "мой город"?

Видимо, потому же, почему Россия считает Украину своей (этот "секрет полУшинели" будет раскрыт в постскриптуме)…

Как сообщает сайт "Блатата" (ну, а кто ж еще будет писать об этом чудо-авторе?), Александру Дадали 51 год, он композитор, автор песен и певец. Учился на зооинженера (но вот доучился ли?). Музыкальное образование получил в армии в ускоренном режиме (это заметно). Долгое время работал музыкантом в ресторане. Шансонье, как указано в его автобиографии, стал, "решив: а чем я хуже других?"

Действительно! Просто посмотрите на эту благородную физиономию:

Александр Дадали – "шансонье" из Таганрога, который вдруг решил, что Мариуполь его город. Фото: blatata.com

Но и это еще не все проделки "музыкальных пропагандистов". Поет эту песню, которая была написана в середине апреля, не автор, а некий Сергей Ивненко – потому что его голос напоминает тембр Александра Розенбаума. А значит, можно впарить халтуру и подписать известным именем.

P.S.

В целом, все логично: какой народ – такие и песни для него. Ненависть, зависть, злоба, запаренные на лжи, – в каждой строчке. Этими отрубями их кормят. Этим они питаются. Отсюда и стремление забрать, изнасиловать, убить… Но на их языке это называется "спасение".

Бог простит... Но это не точно.