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Певица, из-за которой Лобода со скандалом покинула российскую премию, прояснила ситуацию

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 сентября, 08:52
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Певица Светлана Лобода отказалась выступать на юбилейном концерте премии "Золотой граммофон" в России
Мари Краймбрери спустя долгое время прокомментировала конфликт со Светланой Лободой
Мари Краймбрери спустя долгое время прокомментировала конфликт со Светланой Лободой / Фото: instagram.com/lobodaofficial, Скриншот из YouTube

На церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Светлана Лобода собиралась выступить с номером, в ходе которого танцует в ванной. Но похожий реквизит использовался в постановке другой певицы — Мари Краймбрери. После того как номера исполнительниц отказались развести в разные части творческой программы, Светлана покинула мероприятие. Лобода не комментировала эту ситуацию, а вот Мари Краймбрери спустя долго время решила высказаться о конфликте со звездой.

Как рассказала певица, о скандале она узнала из Сети, когда все об этом стали писать. Сама Мари была сконцентрирована на выступлении, ведь она впервые получала "Золотой граммофон".

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Мари Краймбрери прокомментировала скандал со Светланой Лободой
Мари Краймбрери прокомментировала скандал со Светланой Лободой / Фото: Скриншот из YouTube

По ее мнению, логично, что для ее песни "Пряталась в ванной" в качестве реквизита был выбран этот реквизит.

У меня был утвержденный номер. Меня даже просили выступить на час раньше или позже. Мы дали добро. Я не знаю, знала ли Светлана или нет, что будет еще один номер с ванной, – отметила Мари Краймбрери в интервью Fametime TV.

По словам Мари, номера были разные и она не видела проблемы в одинаковом реквизите.

Это же бред! Я номер готовила сама и ничего не крала. Я никогда ни с кем не конкурирую, – сказала певица.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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