Певица Кортни Лав заступилась за Джонни Деппа и вспомнила, как он спас ей жизнь

Американская певица Кортни Лав заступилась за Джонни Деппа на фоне судебных разбирательств с Эмбер Херд и вспомнила, как он спас жизнь ей и ее дочери

Кортни Лав вспомнила, как Джонни Депп спас ее от передозировки / Фото: Getty Images

Скандальные судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд обсуждает весь мир. Многие уверены, что победу в суд получит звезда "Пиратов Карибского моря", тем более сейчас некоторые звезды становятся на его сторону.

Следом за поддержкой Евы Грин, свое мнение высказала американская певица Кортни Лав. Вдова Курта Кобейна записала видеообращение, в котором рассказала, как актер спас ей жизнь и помогал ее дочери, пишет The Mirror.

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Мне не хочется публичного осуждения, но я должна сказать. Джонни был тем человеком, кто сделал мне искусственное дыхание в 1995 году, когда у меня случилась передозировка возле клуба The Viper Room, – рассказала певица.

Тогда Кортни переживала сложные времени после самоубийства мужа. От этого страдала и их совместная с Куртом Кобейном дочь, Фрэнсис Бин – наркотическая зависимость матери привлекала слишком много внимания со стороны социальных работников.

Лав рассказала, что тогда Джонни написал ее дочери письмо на четыре страницы, пытаясь поддержать малышку. А когда девочка подросла, Депп присылал за ней в школу лимузин, чтобы она с друзьями поехала на премьеру "Пиратов Карибского моря".

Джонни действительно не знал меня близко, он просто хотел помочь. Он делал это кучу раз. У нее (дочки – Ред.) даже было именное место в кинозале. Я никогда не смотрела эти фильмы о пиратах, но ей они понравились. Однажды, когда ей было 13 лет, она мне сказала: "Мама, он спас мне жизнь", – поделилась исполнительница.

При этом певица сказала, что не хочет негативно высказывать в адрес Эмбер Херд.

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Единственный важный вывод из того, что было опубликовано, заключается в том, что я сказал, что мы все должны перестать "развлекаться злорадством" и проявить искреннее сочувствие к обеим сторонам, – сказала Кортни.

У Деппа есть надежная поддержка в лице его адвоката Камиллы Васкес – в западной прессе сообщают, что парочка закрутила роман.