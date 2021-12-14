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Певица Нюша стала мамой во второй раз

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 12:25
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У российской певицы Нюши и ее супруга Игоря Сивова родился сын. Новость подтвердил официальный представитель пары
/ Фото: Instagram

У себя в соцсетях счастливые родители пока не спешат постить фото с роддома. Но как сообщает StarHit со ссылкой на официального представителя, своим близким пара уже сообщила о пополнении в семье.

На данный момент информации не так много. Роды прошли в Дубае в одной из частных клиник. У пары родился сын. Имя пока не сообщается.

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/ Фото: Instagram

Для Нюши новорожденный малыш стал вторым ребенком, для ее супруга Игоря Сивова — уже четвертым. У мужчины есть двое сыновей от первого брака.

Ранее артистка признавалась, что вторая беременность была для нее незапланированной, но радостной.

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Напомним, у Нюши и Игоря Сивова есть дочь Симба, которой в этом году исполнилось три года. Пара вместе четыре года.

/ Фото: Instagram

Ранее слухи о своей второй беременности подтвердила Кайли Дженнер. Звезда семейства Кардашьян-Дженнер ждет ребенка от Трэвиса Скотта. У пары уже есть 3-летняя дочь Сторми.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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