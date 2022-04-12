Певица Шер призвала вооружить Украину, иначе пострадает вся Европа

Ранее знаменитость заявила о готовности принять в собственном доме украинских беженцев

Певица Шер снова выступила в поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Известная американская певица Шер не так давно публично осуждала Путина, обвиняя его в смертях, а сейчас она требует предоставить Украине необходимое вооружение.

В своем сообщении в Twitter звезда подчеркнула, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

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Украина вторая самая большая страна в Европе, после россии. Она граничит с семью странами и это единственное, что сейчас находится между российской агрессией и Европой. Если мы не вооружим Украину танками, то можем пожалеть об этом, потому что россия попробует сломать Европу, – написала Шер.

UKRAINES 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPES BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT. — Cher (@cher) April 12, 2022

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Как мы уже отметили, Шер активно поддерживает украинцев в это непростое время. Она часто публикует важную информацию об Украине и помогает беженцам.

Знаменитость также считает, что путин намерен вернуть СССР и "поставить на колени" США, он "деспот, который уничтожает героев".

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