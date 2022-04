Певица Шер призвала вооружить Украину, иначе пострадает вся Европа

Известная американская певица Шер не так давно публично осуждала Путина, обвиняя его в смертях, а сейчас она требует предоставить Украине необходимое вооружение.

В своем сообщении в Twitter звезда подчеркнула, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

UKRAINES 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPES BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT.