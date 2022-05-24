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Певица Тамара Гвердцители сбежала из России и припомнила свои одесские корни

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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24 мая, 10:36
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Известная грузинская артистка уже 30 лет живет и работает в РФ. На днях звезда дала понять, что не поддерживает войну в Украине, уехав из страны-агрессора
Тамара Гвердцители покинула Россию из-за войны в Украине
Тамара Гвердцители покинула Россию из-за войны в Украине / Фото: Скриншот из видео

На России продолжается выезд деятелей культуры, которые не поддерживают президента-диктатора, хоть и не все об этом открыто говорят. В частности, патриотка России Чулпан Хаматова отреклась от Путина и уехала в Латвию.

Также не смогла смириться с кровавым режимом советская, грузинская и российская эстрадная певица Тамара Гвердцители.

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Артистка отменила концерты на ближайшие полгода сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину и на днях решила поехать на родину – в Грузию, сообщают росСМИ .

Звезда очень сдержанно сообщила об отъезде и не прибегала к подробностям. Но известно, что это связано с войной в Украине.

Между прочим, Тамара Гвердцители отдала должное России, в которой прожила 30 лет. Однако она подчеркнула, что для нее "чувство Родины самое высокое".

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Певица имела в виду свою 83-летнюю маму – коренную одесситку, для которой война стала настоящим ударом. Так как Украина является частью исторической родины семьи Гвердцители, она решила покинуть страну-агрессора.

Она (мама, – Ред.) часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить, – поделилась артистка в комментарии росСМИ.

Кратко о Тамаре Гвердцители

60-летняя певица является представительницей древнего грузинского дворянского рода.

Певица припомнила свои одесские корни
Певица припомнила свои одесские корни / Фото: Скриншот из видео

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Мама звезды – Инна Владимировна Кофман – уроженка Одессы, учительница русского языка и литературы. Именно она привила дочери любовь к музыке.

Гвердцители исполняет песни на восьми языках: грузинском, украинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском и иврите.

Она принимала участие во многих международных музыкальных конкурсах и фестивалях. В 1989 году стала народной артисткой Грузии, а в 2004 году – народной артисткой РФ.

Среди популярных песен знаменитости – "Виват, Король!", "Чио-чио-сан", "Чия-Мария", "Оркестр любви" и другие.

Напомним, ранее любимица Путина, оперная певица Анна Нетребко публично открестилась от своего "кумира" и осудила войну в Украине.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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