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"Что-то выпало": Асмус в мини-шортах слишком широко раздвинула ноги в прыжке (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 11:03
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Экс-супруга юмориста Гарика Харламова снова ошеломила поклонников и даже вызвала переполох в Сети. И все из-за очередного сочного ролика
Кристина Асмус в мини-шортах вызвала волну возмущений.
Кристина Асмус в мини-шортах вызвала волну возмущений. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус, которую раскритиковали из-за образа монахини, опубликовала видео, на котором прыгает в коротких шортах, широко расставив ноги, и в то же время подрывает хлопушку. Все это 33-летняя актриса делает под песню "Вeggin" в исполнении победителей Евровидения-2021, итальянской группы Måneskin.

В Instagram-посты артистка рекламирует начало распродаж в одном из онлайн-магазинов. Видео набрало более 50 тыс. просмотров и больше чем 500 комментариев.

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Фото: Скриншот instagram/asmuskristina

Однако фолловеры оценили не рекламу Асмус, а ее... трусики, которые случайно засветились в кадре во время прыжка:

  • Что-то выпало, видели.
  • Видный текст.
  • В таких шортах поаккуратнее ноги.
  • Суть ролика была, чтобы все увидели твою щелку еще раз.
  • Пирожок засветила немного)
  • Так и тянет ноги растопырить) Не в то кино ты пошла.
  • Суть состоит в том, чтобы были видны те места, которые нельзя показывать стоя.
Фото: Скриншот instagram/asmuskristina
Фото: Скриншот instagram/asmuskristina

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Напомним, что Кристина рассталась с Гариком в прошлом году после восьми лет брака. С тех пор в жизни актрисы появился новый любимый, личность которого она тщательно скрывает.

Экс-любимая шоумена уточнила, что ей, как женщине, не обязательно быть счастливой только рядом с мужем. Она самодостаточна личность. Однако при этом Асмус отметила, что уже давно не одинока.

Хейтеры тут же заметили, что артистке нужно было и "Гарика прятать лет пять". На что Кристина ничего не ответила. Зато показала сексуальное фото в постели, прикрыв полностью обнаженное тело тонкой простыней. Многие поклонники актрисы удивляются: "Зачем Кристина так часто обнажается в кадре?"

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Звезда "Интернов" прикрыла полностью обнаженное тело тонкой простыней.
Звезда "Интернов" прикрыла полностью обнаженное тело тонкой простыней. / Фото: instagram.com/asmuskristina

В то же время резидент Comedy Club, по слухам, после развода нашел новую пассию — 28-летнею Екатерину Ковальчук. Актриса как две капли воды похожа на его бывшею. Так что в статусе холостяка комик не задержался.

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук / Фото: uznayvse

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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