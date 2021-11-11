"Что-то выпало": Асмус в мини-шортах слишком широко раздвинула ноги в прыжке (видео)

Кристина Асмус, которую раскритиковали из-за образа монахини, опубликовала видео, на котором прыгает в коротких шортах, широко расставив ноги, и в то же время подрывает хлопушку. Все это 33-летняя актриса делает под песню "Вeggin" в исполнении победителей Евровидения-2021, итальянской группы Måneskin.
В Instagram-посты артистка рекламирует начало распродаж в одном из онлайн-магазинов. Видео набрало более 50 тыс. просмотров и больше чем 500 комментариев.
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Однако фолловеры оценили не рекламу Асмус, а ее... трусики, которые случайно засветились в кадре во время прыжка:
- Что-то выпало, видели.
- Видный текст.
- В таких шортах поаккуратнее ноги.
- Суть ролика была, чтобы все увидели твою щелку еще раз.
- Пирожок засветила немного)
- Так и тянет ноги растопырить) Не в то кино ты пошла.
- Суть состоит в том, чтобы были видны те места, которые нельзя показывать стоя.
Напомним, что Кристина рассталась с Гариком в прошлом году после восьми лет брака. С тех пор в жизни актрисы появился новый любимый, личность которого она тщательно скрывает.
Экс-любимая шоумена уточнила, что ей, как женщине, не обязательно быть счастливой только рядом с мужем. Она самодостаточна личность. Однако при этом Асмус отметила, что уже давно не одинока.
Хейтеры тут же заметили, что артистке нужно было и "Гарика прятать лет пять". На что Кристина ничего не ответила. Зато показала сексуальное фото в постели, прикрыв полностью обнаженное тело тонкой простыней. Многие поклонники актрисы удивляются: "Зачем Кристина так часто обнажается в кадре?"
В то же время резидент Comedy Club, по слухам, после развода нашел новую пассию — 28-летнею Екатерину Ковальчук. Актриса как две капли воды похожа на его бывшею. Так что в статусе холостяка комик не задержался.
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