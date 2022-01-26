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Питер Динклэйдж обвинил Disney в лицемерии и выборочной прогрессивности из-за ремейка "Белоснежки"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 21:05
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Звезда "Игры престолов" выступил с критикой студии Disney из-за желания переснять "Белоснежку". Он не уверен, что создатели смогут отойти от стереотипов
Питер Динклэйдж раскритиковал Disney
Питер Динклэйдж раскритиковал Disney / Фото: Getty Images

Не секрет, что сейчас идут подготовительные работы перед стартом съемок ремейка "Белоснежки". Как и многие другие, хиты прошлых лет будут поданы в духе новой реальности. Поэтому на главную роль взяли латиноамериканскую актрису Рейчел Зеглер. Именно она воплотит роль принцессы. Но что касается гномов, есть опасение, что создатели не смогут отойти от стереотипов.

Негодует по поводу новой киноистории знаменитый актер Питер Динклэйдж, звезда "Игры престолов". По его словам, в Disney очень гордятся, что главную роль играет темнокожая актриса, но создатели не думают о том, что и дальше распространяют стереотипы о карликах. В новом подкасте WTF он заявил следующее:

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Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж / Фото: https://www.1zoom.ru/

Вы в какой-то степени прогрессивны, но вы все еще снимаете эту гребанную отсталую историю про семь гномов, которые живут вместе в пещере. Отойдите на шаг назад и посмотрите, что вы делаете. Это не имеет никакого смысла для меня. Если вы рассказываете историю о Белоснежке в наиболее прогрессивном ключе, так делайте это для всех.

Рейчел Зеглер
Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Выборочность Disney бесит актера, так как, по его мнению, студия хочет сделать ремейк без стереотипов, но с другой стороны рискует заняться стереотипной репрезентацией маленьких людей.

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Какого хрена? Все мои усилия, направленные на борьбу с этой проблемой, были напрасны? Похоже, я недостаточно громко говорил,

— добавил он.

После критики актера в компании сообщили, что бросят все усилия, чтобы не допустить такого промаха. Они будут работать с консультантами по культуре, чтобы улучшить фильм.

Чтобы избежать усиления стереотипов из оригинального анимационного фильма, мы применяем другой подход к этим семи персонажам и консультируемся с членами сообщества карликов,

- поделился представитель Disney.

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мультфильм "Белоснежка и семь гномов" / скриншот

Удастся ли это сделать компании или нет, мы узнаем после премьеры.

Напомним, Питер Динклэйдж страдает от ахондроплазии, одной из разновидностей карликовости. Он всегда в интервью и творчестве выступал против стереотипов о людях с похожим диагнозом.

Также сейчас обсуждают новости о том, что Маколей Калкин женится.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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