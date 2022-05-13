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Победит ли украинская группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 – голосование

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 мая, 07:31
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Уже совсем скоро в Турине состоится грандиозный финал песенного конкурса. Предлагаем вам сделать свои прогнозы относительно победителя соревнований!
Голосование касательно победителя "Евровидения-2022"
Голосование касательно победителя "Евровидения-2022" / Фото: eurovision.tv

Позади два полуфинала "Евровидение-2022". Представители 20 стран получили счастливые билеты в следующий тур конкурса, где сразятся за заветную статуэтку. Также место в финале автоматически получили участники шести стран. Так что в субботу, 14 мая, мы увидим выступления 26 конкурсантов, среди которых будет и украинская группа Kalush Orchestra.

Букмекеры уже выбрали ТОП-5 музыкантов , которым может светить победа в финале. В список лидеров входят представители – Украины (Kalush Orchestra), Италии (Mahmood и Blanco), Швеции (Cornelia Jakobs), Великобритании (Sam Ryder) и Испании (Chanel).

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Сайт "Сегодня" предлагает вам методом народного голосования выбрать того, кто, по вашему мнению, бесспорно заслуживает триумфа на "Евровидении-2022". Для этого мы рекомендуем лучше ознакомиться с треками ТОП-5 конкурсантов.

Kalush Orchestra – Stefania (Украина)

Mahmood и Blanco – Brividi (Италия)

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Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Швеция)

Sam Ryder – Space Man (Великобритания)

Chanel – SloMo (Испания)

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Напомним, 12 мая прошел второй полуфинал "Евровидения-2022" по итогам которого зрители выбрали себе новых крашей. Если вы все пропустили, предлагаем посмотреть ТОП-ярких вчерашних выступлений.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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