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Победитель Евровидения-2017 признался, что поездка в Украину изменила его жизнь

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 апреля, 13:23
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Победитель "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал не один раз приезжал в Украину
Сальвадор Собрал признался в любви к Украине и украинцам
Сальвадор Собрал признался в любви к Украине и украинцам / Фото: Instagram

Сальвадор Собрал, которые недавно спел на украинском, свои поездки в Украину называет особенным. В открытом письме, которое он написал для vogue.ua рассказал почему.

Португальский певец вспомнил о своей поездки на Евровидение, ведь в 2017 году оно проходило в Киеве. Из-за проблем со здоровьем он не мог прогуляться столицей, а видел город только из окон машины.

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Город был довольно цветным, что напомнило мне о моем родном Лиссабоне, здания которого так отличаются множеством разных цветов. Также я увидел дома, стиль который присущ архитектуре советского союза в сочетании с архитектурой, присущей Западной Европе.

Сальвадор Собрал перепел хит "Океана Эльзы"
Сальвадор Собрал перепел хит "Океана Эльзы" / Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Сальвадор рассказал, как украинцы радовались его победе на "Евровидении-2017" .

Тот день был очень важным для меня, потому что он изменил мою карьеру, да и всю мою жизнь в целом. Украина стала моим местом перемен. Я почувствовал, что Украина разделила со мной радость за эту победу.

Через несколько лет после победы на музыкальном конкурсе и перенесенной операции на сердце певец вновь вернулся в Украину. Сальвадор отправился во всеукраинский тур.

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Как только мы выходили на сцену, я чувствовал, что люди радовались за меня. Иногда, например, в Северной Европе тебе нужно выйти на сцену и получить внимание аудитории. Тебе нужно завоевать и привлечь этих людей. Однако здесь я почувствовал, что украинские слушатели не нуждались в этом. Их сердца не нуждались в ключе, чтобы открыться, ведь они были открыты всегда

/ Фото: Instagram

Собрал смог увидеть природу и архитектуры и остался под впечатлением.

Это было прекрасно созерцать: строящаяся страна уже имеет большую историю. Я помню, как видел много зданий во Львове и Харькове, которые реставрировались и строились. Это дало мне ощущение, что страна движется и развивается. Люди, которых я встретил, гордились, что они украинцы.

Процесс развития обычно не быстрый, по-моему, Украина шла им уверенно, и она не заслуживает того, чтобы остановиться сейчас. Украина – свободная и независимая страна, и она должна оставаться такой и продолжать развиваться и строить свое будущее. Я считаю, что это его миссия. Я буду ждать момента, когда я смогу вернуться в эту свободную страну и спеть для этих свободных людей.

Мое сердце вместе с украинцами. Слава Украине!

Напомним, многие звезды поддерживают Украину. Британский актер Люк Эванс осудил архаичную идеологию российского агрессора. Раньше Милла Йовович эмоционально высказалась о войне России против Украины.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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