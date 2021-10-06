Голые и влажные: Måneskin полностью разделись для фотосессии

Участники итальянской рок-группы постоянно эпатируют публику своими выходками в клипах и в обычной жизни. На этот раз музыканты снялись полностью обнаженными

Участники Måneskin снялись полностью обнаженными / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Интимные места победители "Евровидения-2021", которые приедут в Киев, как и положено, прикрыли "звездочками". Снимки уже собрали более, чем 1,5 млн лайков и 16 тысяч комментариев.

Почему такие горячие? – подписали фото сами музыканты.

Måneskin разделись для новой фотосессии / Фото: instagram.com/maneskinofficial

В комментариях фанаты засыпали группу комплиментами и ответили музыкантам, что "такие горячие" они, конечно же, потому, что итальянцы!

Кто такие Måneskin?

Måneskin – итальянский рок-коллектив, в состав которого входят четыре участника: 22-летний солист Дамиано Давид, 21-летняя басистка Виктория де Анжелис, 20-летний гитарист Томас Раджи и 20-летний барабанщик Итан Торчио.

Слово måneskin в переводе с датского языка означает "лунный свет". Такое название группе предложила взять басистка Виктория, которая является наполовину итальянкой, наполовину датчанкой.

Несмотря на молодой возраст, ребята уже довольно популярны не только в Италии, но и в других странах Европы.

В 2022 году они планируют отправиться в международный тур, в Киеве группа выступит 7 марта следующего года.

Читайте еще новости по теме: