Победители Евровидения Måneskin едут в Украину: что музыканты говорят о нашей стране и Go_A

Måneskin и Украину уже связывает многое. Чего только стоит заявление фронтмена группы, Дамиано Давида, на пресс-конференции после победы, когда он назвал Go_A своим фаворитом

Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Фанаты победителей "Евровидения-2021" Måneskin, ликуйте! Группа собралась в большой тур и уже в следующем году они выступят в Украине!

Когда Måneskin приедут в Украину?

О своем турне музыканты сообщили на официальной странице группы в Instagram. В Украине Måneskin выступят 7 марта 2022 года. Концерт состоится в Киеве в Stereoplaza.

Скриншот: Instagram

Когда можно купить билеты на Måneskin в Украине?

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Продажа билетов стартует с 30 сентября, с 12:00. Цена билетов пока что не известна. Выступление группы состоится в рамках их европейского тура – Loud Kids.

Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Что Måneskin говорят об Украине?

Итальянцев с нашей страной связывают только позитивные моменты. Во время "Евровидения-2021" они подружились с представителями Украины на конкурсе – группой Go_A и даже болели за наших музыкантов на конкурсе.

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На бирюзовой дорожке перед конкурсом, когда все участники общались с прессой и позировали фотографам, солист Maneskin на вопрос "Что вы знаете об Украине?" ответил, что столица страны – Киев. Он также отметил, что в Украине "много хороших футболистов", приведя в пример Руслана Малиновского, полузащитника итальянского клуба "Атланта" и игрока сборной Украины.

Скриншот: YouTube

Один из самых милых моментов – когда Måneskin признались, что являются поклонниками Go_A. Они также попросили Екатерину Павленко, фронтвумен Go_A, научить их исполнять припев песни "ШУМ", с которой группа представляла Украину на "Евровидении".

Мы ваши настоящие фанаты, – обратились музыканты к Go_A.

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Во время пресс-конференции у фронтмена группы Måneskin Дамиано Давида поинтересовались, кто является его фаворитом на конкурсе. Дамиано без колебаний ответил – "Это Украина!".

В мае этого года, в своем Instagram-аккаунте он опубликовал скриншот обложки трека Go_A "Веснянка" и написал: "Эти ребята просто невероятные!"

Скриншот: Instagram

В Украине у Måneskin тоже появилось много поклонников, которые с нетерпением ждут концерта группы. Похоже, их мечты скоро исполнятся!

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