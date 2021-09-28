Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Интер: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Признание MELOVIN'a

Ашион vs Ткаченко

Меган в мини

Страшно красивые

Девушка Пустовита

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Победители Евровидения Måneskin едут в Украину: что музыканты говорят о нашей стране и Go_A

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
28 сентября, 12:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Måneskin и Украину уже связывает многое. Чего только стоит заявление фронтмена группы, Дамиано Давида, на пресс-конференции после победы, когда он назвал Go_A своим фаворитом
Måneskin
Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Фанаты победителей "Евровидения-2021" Måneskin, ликуйте! Группа собралась в большой тур и уже в следующем году они выступят в Украине!

Когда Måneskin приедут в Украину?

О своем турне музыканты сообщили на официальной странице группы в Instagram. В Украине Måneskin выступят 7 марта 2022 года. Концерт состоится в Киеве в Stereoplaza.

Скриншот: Instagram

Когда можно купить билеты на Måneskin в Украине?

Реклама

Продажа билетов стартует с 30 сентября, с 12:00. Цена билетов пока что не известна. Выступление группы состоится в рамках их европейского тура – Loud Kids.

Måneskin
Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Что Måneskin говорят об Украине?

Итальянцев с нашей страной связывают только позитивные моменты. Во время "Евровидения-2021" они подружились с представителями Украины на конкурсе – группой Go_A и даже болели за наших музыкантов на конкурсе.

Реклама

На бирюзовой дорожке перед конкурсом, когда все участники общались с прессой и позировали фотографам, солист Maneskin на вопрос "Что вы знаете об Украине?" ответил, что столица страны – Киев. Он также отметил, что в Украине "много хороших футболистов", приведя в пример Руслана Малиновского, полузащитника итальянского клуба "Атланта" и игрока сборной Украины.

Скриншот: YouTube

Один из самых милых моментов – когда Måneskin признались, что являются поклонниками Go_A. Они также попросили Екатерину Павленко, фронтвумен Go_A, научить их исполнять припев песни "ШУМ", с которой группа представляла Украину на "Евровидении".

Мы ваши настоящие фанаты, – обратились музыканты к Go_A.

Реклама

Во время пресс-конференции у фронтмена группы Måneskin Дамиано Давида поинтересовались, кто является его фаворитом на конкурсе. Дамиано без колебаний ответил – "Это Украина!".

В мае этого года, в своем Instagram-аккаунте он опубликовал скриншот обложки трека Go_A "Веснянка" и написал: "Эти ребята просто невероятные!"

Скриншот: Instagram

В Украине у Måneskin тоже появилось много поклонников, которые с нетерпением ждут концерта группы. Похоже, их мечты скоро исполнятся!

Читайте еще новости о Måneskin:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Билли Айлиш на обложке ELLE US
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
Кондратюк требует запретить концерты российских звезд в Украине
Интересно
Премьера
Фильм-портрет о принце Филиппе. Воспоминания королевской семьи
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять