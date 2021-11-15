Победители MTV EMA-2021: триумфатор года Эд Ширан и лучшая рок-группа Måneskin

Вот и прошел очередной MTV Europe Music Awards 2021 – крупнейшая европейская премия в сфере поп-музыки. Церемония награждения состоялась в Будапеште. Мероприятие собрало множество популярных артистов

Названы обладатели награды MTV Europe Music Awards 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный приз "За лучшую песню" получил певец Эд Ширан за трек Bad Habits. Кстати, украинский исполнитель Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия.

Также британский певец получил еще одну главную награду церемонии "Артист года". Конкурентами Ширана в этой номинации были Джастин Бибер, Оливия Родриго, Doja Cat и Lil Nas X.

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Награду в номинации "Лучшая рок-группа" получили победители Евровидения-2021 Måneskin. В то же время эпатажные артисты проиграли в номинации "Лучший итальянский исполнитель" музыканту Aka 7even. Фанаты группы были удивлены этим.

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Клип американского рэпера Lil Nas X на песню Montero, снятый украинским режиссером Таню Муиньо, стал "Клипом года". Кстати, на церемонии награждения MTV Video Music Awards эта работа также одержала победу.

А вот южнокорейская группа BTS получила сразу четыре награды MTV EMA: "Лучший поп-артист", "Лучший K-Pop-артист", "Лучшая поп-группа" и "Самая большая фанзона".

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Список других победителей MTV EMA-2021:

"Best MTV Russia Act" – Макс Барских.

"Лучшая коллаборация" – Doja Cat ft. SZA: Kiss Me More.

"Лучший новый артист" – SaWeetie.

"Лучшый электронный проект" – диджей David Guetta.

"Лучший хип-хоп исполнитель" – Nicki Minaj.

"Лучший альтернативный исполнитель" – YUNGBLUD.

"Лучший латиноамериканский исполнитель" – Maluma.

"Лучший Push-исполнитель" – Olivia Rodrigo.

Также премию в номинации "Лучший американский исполнитель" получила Тейлор Свифт, в номинации "Лучшее видео с посланием" – Billie Eilish с треком Your Power и в "Поколение, изменившее мир" – исполнительница Виктория Radványi.

Вручение премии MTV Europe Music Awards проходит ежегодно в одном из крупных европейских городов, в этом году был Будапешт. Победители определяются интернет-голосованием на сайте премии.

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