Победительницей Мисс Вселенная 2021 стала представительница Индии

С 12 на 13 декабря (по Киеву) прошел финал "Мисс Вселенная 2021", победительницей которого стала представительница Индии – 21-летняя актриса Харнааз Сандху.
Корону новой Мисс Вселенной передала победительница прошлого года, мексиканская модель Андреа Меса.
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В тройку лидеров Miss Universe также вошли конкурсантки Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване , сообщается на странице конкурса в Instagram
Напомним, что за титул Мисс Вселенной боролись 80 девушек. Украину в Израиле представляла 27-летняя Анна Неплях, которая вышла на сцену Universe Arena в национальном костюме с орнаментами, которые символизируют все регионы Украины.