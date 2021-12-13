Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?

Куда дели Саманту?

Лободу занесLO

Слава VS Вика

Камбэк Crazy Frog

Шоу "Маска". Сезон 2

Открытка Кембриджей
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Победительницей Мисс Вселенная 2021 стала представительница Индии

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 07:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Израиле состоялся 70-й международный конкурс красоты Miss Universe. За корону в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира
21-летняя Харнааз Сандху победила в конкурсе "Мисс Вселенная-2021"
21-летняя Харнааз Сандху победила в конкурсе "Мисс Вселенная-2021" / Фото: Instagram

С 12 на 13 декабря (по Киеву) прошел финал "Мисс Вселенная 2021", победительницей которого стала представительница Индии – 21-летняя актриса Харнааз Сандху.

Третий раз представительница Индии побеждает в конкурсе "Мисс Вселенная"
Третий раз представительница Индии побеждает в конкурсе "Мисс Вселенная" / Фото: Instagram

Реклама

Корону новой Мисс Вселенной передала победительница прошлого года, мексиканская модель Андреа Меса.

Реклама

В тройку лидеров Miss Universe также вошли конкурсантки Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване , сообщается на странице конкурса в Instagram

Парагвайская модель стала первой вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная-2021"
Парагвайская модель стала первой вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная-2021" / Фото: Instagram

Реклама

Южноафриканская модель стала второй вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная"
Южноафриканская модель стала второй вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная" / Фото: Instagram

Напомним, что за титул Мисс Вселенной боролись 80 девушек. Украину в Израиле представляла 27-летняя Анна Неплях, которая вышла на сцену Universe Arena в национальном костюме с орнаментами, которые символизируют все регионы Украины.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять