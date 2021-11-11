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Почему Анджелина Джоли не смотрит фильмы со своими участием – признание актрисы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 13:04
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46-летняя голливудская звезда сейчас активно дает много интервью в поддержку фильма "Вечные", который недавно вышел на большие экраны
Анджелина Джоли объяснила, почему не смотрим фильмы со своими участием
Анджелина Джоли объяснила, почему не смотрим фильмы со своими участием / Фото: Getty Images

Если о личной жизни Анджелина Джоли предпочитает не говорить с прессой, то о кино не против. В интервью на радиостанции Nova призналась, что она в основном не смотрит фильмы со своими участием.

Есть довольно много моих фильмов, которые я на самом деле никогда не видела, потому что мне нравится только процесс, – призналась актриса.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

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К слову, недавно голливудская звезда рассказала, как развод с Брэдом Питтом повлиял на ее карьеру. Анджелине Джоли пришлось отказаться от режиссерской карьеры.

Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволяли мне руководить съемочным процессом в течение нескольких лет. Мне нужно было чаще бывать дома, поэтому я вернулась к тому, чтобы заниматься актерской работой, – призналась актриса.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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