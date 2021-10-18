Почему на самом деле Джей Ло и Бен Аффлек расстались 17 лет назад – признание экс-менеджера певицы

17 лет назад Дженнифер Лопес и Бен Аффлек должны были сыграть свадьбу, но за день до церемонии отменили ее

Почему Бен Аффлек и Дженнифер Лопес расстались в начале нулевых / Фото: Getty Images

Что стало причиной расставания пара никогда не говорила. После воссоединения Джей Ло и Бен Аффлек предпочитают не обсуждать свою личную жизнь, но это делают за них. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека. Об этом пишет Daily Mail.

Это Бен разорвал отношения в первый раз. Он сбежал, потому что не справился со своими демонами. Бен долго боролся с ними и в итоге ему удалось взять их под контроль. В первый раз они встретились с Джен в неподходящее для него время, – сказал Шутер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в 2003 году / Фото: Getty Images

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Когда-то именно Роб сообщил о расставании Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Бывший менеджер артистки считает, что теперь у пары получится сохранить отношения.

Надеюсь, что в этот раз свадьба состоится. Тогда в какой-то момент всё резко испортилось. Но в целом они были отличной парой и любили друг друга, – поделился экс-менеджер звезды.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции / Фото: Getty Images

К слову, Бен Аффлек никогда не скрывал, что имел проблемы со спиртным. В одном из своих интервью актер назвал алкоголизм причиной развода с Дженнифер Гарнер.

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