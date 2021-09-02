Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Все - на линейку!

Алишер заплакал

Леди Ди в 10 фото

Что посмотреть в кино

Признание "татушки"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Почему на самом деле у Пугачевой не сложились отношения с Кузьминым – признание брата певца

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
2 сентября, 11:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Встреча Владимира Кузьмина с Аллой Борисовой произошла в 1984 году. В это время стали ходили слухи о романе звезд
Брат Владимира Кузьмина прокомментировал слухи об отношениях Аллы Пугачевой с его братом
Брат Владимира Кузьмина прокомментировал слухи об отношениях Аллы Пугачевой с его братом / Фото: Instagram

Личная жизнь Аллы Пугачевой – постоянная почва для обсуждений и сплетен. Сейчас певица счастлива в браке с Максимом Галкиным. Однако в СМИ все еще вспоминают и о других романах артистки. Некоторое время Пугачевой приписывали роман с Владимиром Кузьминым. Артисты эту тему не комментируют, а вот брат Кузьмина решил развеять популярный слух.

Реклама

Как рассказал Александр Кузьмин в беседе с Sobesednik.ru, он не верит в роман между его братом и певицей.

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин
Алла Пугачева и Владимир Кузьмин / Фото: Instagram

Но даже, если бы между Кузьминым и Пугачевой были отношения, вряд ли бы они дошли до заключения брака. По мнению Александра, Владимир лидер по натуре и не смог бы подстроиться под не менее сильную Пугачеву.

Все прекрасно знают, как Алла со своими мужьями обычно поступает. Там лирики мало, в основном деловые вопросы решаются, на которые Владимир вряд ли бы подписался. В тех отношениях не было особой перспективы. Володя – лидер. Он никогда бы не согласился на роль Киркорова, Галкина и всех тех, кого Алла Борисовна поджала под себя, – сказал брат Кузьмина

Почему в СМИ ходили слухи о расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите видео:

Реклама

Другие новости о певице:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Стартует Венецианский кинофестиваль
Самые ожидаемые фильмы
Узнать больше
Белла Хадид для Pop Magazine
Свадьба августа
Моргенштерн и Дилара расписались
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять