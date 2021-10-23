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Трагедия с Болдуином

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Почему на съемках фильма с Болдуином случилась трагедия. Рассказывают эксперты по оружию

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
23 октября, 09:07
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После того, как актер Алек Болдуин выстрелил из реквизитной огнестрельного оружия на ведущих западных телеканалах только и разговоров, что о несчастном случае на съемках фильма "Ржавчина".
Эксперты по оружию прокомментировали трагедию на съемках фильма с Алеком Болдуином
Эксперты по оружию прокомментировали трагедию на съемках фильма с Алеком Болдуином / Фото: Скриншот из YouTube, Santa Fe New Mexican

В штате Нью-Мексико снимали вестерн с Алеком Болдуином в главной роли. Во время съемок сцены перестрелки Болдуин случайно выстрелил в членов съемочной группы. Оператор Галина Хатчинс – ранена в живот. Ее доставили на вертолете в больницу, но спасти не смогли. В плечо также был ранен 48-летний режиссер, Джоуэл Соулз. Его госпитализировали. Но через несколько часов выписали.

Расследование остается открытым. Никаких обвинений не выдвинуто. Свидетелей продолжают опрашивать детективы.

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Алек Болдуин случайно убил женщину-оператора на съемках фильма – все подробности
Алек Болдуин случайно убил женщину-оператора на съемках фильма – все подробности / Фото: Getty Images, instagram.com/halynahutchins

Были ли пули настоящими, или это порох в холостых патронах, которые используют для кино, мог выбросить осколки? Именно эта деталь очень важна для следствия. У американских экспертов, которые консультируют во время съемок для вестернов, своя версия случившегося.

Огнестрельное оружие – настоящее. Ненастоящие – боеприпасы, патроны, которыми заряжают. В нем есть пуля. Я думаю, вот что произошло: люди или не проверили оружие, или не проверили боеприпасы, которыми зарядили – объясняет эксперт по оружию Билл Девис.

То, что могут задействовать настоящее оружие, подтверждает и оператор Скотт Бейкер. Он сотрудничал с Галиной на съемках нескольких проектов. Скотт эксклюзивно журналистам "Сегодня" рассказал, когда услышал, что произошло на съемках фильма" Ржавчина "- сразу написал Галине, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Но она молчала.

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И потом я увидел, что погиб кинооператор. Я узнал, что это она. Тогда я написал пост в соцсети, многие люди начали писать, что знали ее. Ее очень хорошо знали в сфере кино. Кто знал ее, любил ее и любил с ней работать. И это огромная трагедия, но ее можно было избежать, – отметил Скотт Бэйкер.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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