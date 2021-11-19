Почему проклятие Ночного дозора преследует актеров? Вспоминаем самые загадочные смерти и неудачи

17 лет назад появилась сага "Ночной дозор", которая через два года имела продолжение – "Дневной дозор". Хоть кинокартина завоевала большой успех, однако судьба актеров сложилась трагически

За более чем 10 лет фильм унес жизни многих актеров. / Фото: Скриншот из YouTube

Фильм "Ночной дозор" – это жуткий рассказ о мире добра и зла, а также о нечисти и злых духах, а среди всего этого живут обычные люди. Мистическая кинокартина завораживает и в то же время отталкивает своим сюжетом, который будто будит зло.

Отметим, в киномире давно существует предрассудок: работа в мистических лентах смертельно опасна, ведь пробуждает злые силы. И "Ночной дозор" яркий пример этому – через несколько лет после съемок со многими актерами стали происходить неприятности. Неудивительно, что появилась фраза "проклятие Дозора". Кстати, вчера стало известно, что умер актер, сыгравший роль Инквизитора в саге. Это уже шестой герой фильма, которого постигла смерть.

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"Сегодня" вспоминают, кого преследовало "проклятие Дозора", и что произошло с актерами через несколько лет после экранизации картины.

Константин Хабенский

Популярный актер сыграл в ленте "светлого" мага с темным прошлым – Антона Городецкого.

Константин Хабенский в роли Антона Городецкого / Фото: Скриншот из YouTube

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Хотя сам Константин в мистику фильма не верил, но в его семье после экранизации произошла жуткая трагедия, которая всколыхнула все медиапространство.

В 2008 году умерла любимая жена Хабенского – Анастасия – от рака головного мозга. Ей было всего 33 года и незадолго до смерти она родила первенца Ваню. Стоит добавить, что и до начала съемок семью актера постигло горе – умер его отец, и также от рака.

Актер потерял любимую жену в 2008 году. / Фото: Legion-Media

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Согласитесь, довольно странные обстоятельства произошли в семье Хабенского – два самых родных человека погибли от одной болезни. Актеру было очень сложно в тот период, однако через пять лет к нему вернулось счастье. Он во второй раз женился – его избранницей стала актриса Ольга Литвинова, родившая двух дочерей.

Интересно, что эти трагедии натолкнули Константина помогать детям, которые борются с онкологическими заболеваниями. Таким образом, он чтит память умерших жены и отца.

Жанна Фриске

Знаменитая певица сыграла в "Дневном дозоре" ведьму Алису Донникову – любовницу главного злодея Завулона.

Ведьма Алиса в картине мечтала обрести счастье с любимым. / Фото: Скриншот из YouTube

Кстати, еще в юности одна гадалка предсказала Жанне роль колдуньи. Однако не предсказали артистке того, что ее постигло впоследствии после игры – ужасная смерть.

Еще во время съемок произошла символическая вещь, которая повторилась девять лет спустя в реальной жизни Фриске. Так, в одном эпизоде, когда темный маг убивает любимого Алисы, она рисует магическим мелом фразу: "Костя жив". А вскоре появилось лозунг "Жанна, живи!" – именно с этой фразой родные певицы собирали средства на лечение Фриске, у которой был рак.

В 2008 году артистка родила телеведущему Дмитрию Шепелеву сына Платона, а в 2015-м – звезда угасла навсегда – Жанна не смогла побороть болезнь, как бы она ни пыталась.

Валерий Золотухин

Артисту досталась роль жуткого вампира-мясника Савушкина.

Актер не боялся играть вампира. / Фото: Скриншот из YouTube

Если другие актеры "Ночного дозора" хоть чуть-чуть верили в предрассудки, то Валерий считал это выдумками. Однако по слухам, артист все-таки просил священника благословить его перед мистическими съемками. Вероятно, фильм Золотухина тоже чем-то испугал.

Личная жизнь артиста была достаточно бурной: он жил с женой, но не отказывался и от романов. И вот в 2004 году его любовница Ирина Линдт родила актеру сына Ваню, а уже через три года после этого 27-летний Сергей – сын актера от законного брака – покончил жизнь самоубийством.

После этого Валерий продолжал встречаться с Линдт, но от жены, потерявшей единственного сына, не ушел. Любовный треугольник в жизни артиста продолжался до 2013 года – тогда у него был обнаружен рак мозга.

Золотухин тяжело переживал последние дни в мучениях, поэтому его неоднократно вводили в искусственную кому. Однако болезнь только прогрессировала и впоследствии у мужчины остановилось сердце.

Николай Олялин

Актер сыграл персонажа – главный Инквизитор.

Николай Олялин сначала не хотел играть в фильме. / Фото: Скриншот из YouTube

Олялин сначала не хотел соглашаться играть в "Ночном дозоре", потому что образ Инквизитора он считал дьявольским. Впрочем, режиссер ленты убедил артиста сыграть, мол, его герой будет наполовину злым и добрым.

Отметим, что в 1997 году актеру сделали операцию на сердце, из-за чего он на время выпал из киномира. Но потом артист вернулся к обычной жизни и продолжал работать. Однако на съемках саги болезнь Олялина снова напомнила о себе.

В 2007 году артист вынужден был покинуть свою актерскую карьеру из-за того, что боль только усиливалась. А уже через два года артист умер от инфаркта. Ему было 68 лет.

Римма Маркова

Актриса сыграла волшебную ведьму Дарью Шульц.

Римма Маркова думала, что ее персонаж – не ведьма. / Фото: Скриншот из YouTube

После съемок Маркова неоднократно говорила, что ее персонаж из "Ночного дозора" наградила ее болезнями. Более того, как известно, сразу после окончания съемок женщину госпитализировали – она оказалась на грани жизни и смерти.

В одном интервью Римма объясняла, что по части сценария, который ей дали почитать накануне съемок, думала, что будет играть аферистку, а не ведьму.

И только после премьеры узнала, что несколько актрис до меня отказались играть эту роль из-за страха навязать проклятия нечисти, – рассказывала артистка.

Впоследствии Маркова попала в больницу с тяжелой формой пневмонии, а в январе 2015 года она умерла от того же рака.

Алексей Маклаков

Знаменитый актер сыграл водителя Семена.

Роль в фильме принесла актеру одно горе. / Фото: Скриншот из YouTube

Наиболее известного по роли прапорщика Шматко в телесериале "Солдаты" актера также постигло неожиданное горе в семье. Сами же зрители отмечали, что из-за роли в "Ночном дозоре" у артиста появилось одно несчастье.

Так, во время съемок внезапно умерла мать артиста – у нее случился инсульт. Хотя женщина никогда раньше не болела и была вполне здорова. А после экранизации ленты и сам Алексей слег с сердечным приступом.

Я не связываю это с мистикой, но, пожалуй, в этом что-то есть. Я все же надеюсь, что это как бы стихия, истории жизни и биологии человека, — делился актер.

Есть ряд других кинолент с мистическими сюжетами, где актеров также постигло горе. В частности, "Мастер и Маргарита", где в течение пяти лет после выхода первой серии умерло 13 актеров, участвовавших в съемках.

Причастны ли к этому потусторонние силы или просто совпадение – неизвестно. Но от таких жизненных историй мурашки по коже.

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