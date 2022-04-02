Почему высказывания Тарзана о войне могут спровоцировать скандал в семье Королевой и при чем здесь сестра певицы

Наташа Королева до сих пор не прокомментировала российскую агрессию. А вот ее сестра Руся и муж Сергей Глушко активно делают публикации о войне в Украине

В семье Наташи Королевой разные мнения о войне в Украине / Фото: Instagram

С начала войны Наташа Королева, которая родом из Киева, сделала всего одну публикацию и она никак не касалась нападения России. В то же время Тарзан оказался поклонником "русского мира" и поддерживает российскую агрессию.

У себя в Instagram муж Королевой заявил, что якобы санкции против России только навредят Европе.

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Хочется просто спросить людей, живущих в "недружественных" странах. Как вам санкции ваши? Сильно хотели ввести против России? Ввели. И что дальше? Сейчас будете голодать. На бензин у вас цены взлетели. Вы этого хотели? Вы задайте вопросы своему руководству по поводу того, что у вас происходит с экономикой. Кто в этом виноват? Россия? А может включите остатки мозга и обратите взоры на тех, кто вас заставляет вводить эти санкции, которые бьют по вашему благосостоянию. Такая незамысловатая цепочка, что не надо много мозга, чтобы это понять. Давайте, думайте

Хоть Тарзан сейчас и удалил это видео, но оно уже успело попасть в Сеть.

А вот старшая сестра Наташа Королева Ирина Осауленко, которая раньше выступала под псевдонимом Руся, не молчит о войне в Украине. Она активно поддерживает родную страну.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, когда-то Ирина была популярной певицей. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина живет в США.

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