Поддержавший Украину Гребенщиков перебрался на ПМЖ в Англию: стены родные только в тюрьме помогают

Лидер легендарной группы "Аквариум" признался, что долго стремился переехать в Великобританию – там, по словам рок-музыканта, ему комфортнее заниматься музыкой

Борис Гребенщиков рассказал о переезде в Великобританию

Знаменитый рок-музыкант из Санкт-Петербурга Борис Гребенщиков, который ранее был замечен в компании Андрея Макаревича и Аллы Пугачевой, пока не желает возвращаться на родину. Артист проживает в Великобритании, иногда выступая в странах Европы.

Я переехал давным-давно, много лет к этому стремился, потому что в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России. Когда я в России, мне комфортно в России. Но если есть выбор, то в данный момент выбираю Англию, так как мне в студию ближе ездить. А стены родные только в тюрьме помогают. Так, где бы я ни был — там мой дом, — объяснил Борис Гребенщиков в YouTube-шоу Channel 9.

В этом интервью Гребенщиков также подчеркнул, что причиной войны в Украине являются "имперские замашки" Путина.

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Я не знаю, что у него в голове. Со стороны это выглядит, как одержимость, – сказал рок-музыкант.

Борис Гребенщиков выступает против войны, которую РФ развязала в Украине / Фото: скриншот

Отметим, что ранее Борис Гребенщиков выразил свою четкую позицию касательно войны, которую Россия развязала в Украине.

Война между Россией и Украиной – это безумие. А люди, которые развязали ее — позор России, — сказал музыкант в видео, которое он опубликовал на своей Facebook-странице.

В соцсети Гребенщиков анонсировал концерты – ближайший пройдет на Кипре, 28 мая. Очевидно, что России в этом списке нет.

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Скриншот: Facebook

Ранее мы сообщали, что Земфира и Борис Гребенщиков приехали на благотворительный концерт Oxxxymiron в Лондоне.