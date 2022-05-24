Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Подругу Оли Поляковой Нику Белоцерковскую заочно арестовали в России

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 16:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В марте Ника Белоцерковская стала фигурантом уголовного дела – все из-за того, что она поддержала Украину и в своем блоге Intsagram рассказывала правду об ужасах войны, которую развязала Россия
Нику Белоцерковскую заочно арестовали в РФ
Нику Белоцерковскую заочно арестовали в РФ / Фото: pixabay.com, instagram.com/belonika

Ника Белоцерковская, которая приютила в первые недели войны свою подругу Олю Полякову с дочками во Франции, а также предсказала смерть Путину, заочно арестована в РФ.

Известной российской журналистке, автору клинарных книг и предпринимателю грозит крупный штраф в размере 3 миллионов рублей, а также десять лет заключения, пишет "СтарХит".

Реклама

В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ, — сообщает Басманный суд в Москве.

Белоцерковская признавалась в интервью Ксении Собчак, что возбуждение уголовного дела вызвало у нее смешанные чувства. "Какая-то смесь ужаса и восторга", — говорила Ника.

Нику Белоцерковскую заочно арестовали
Нику Белоцерковскую заочно арестовали / Фото: Инстаграм Ники Белоцерковской

Вот, что ранее Ника говорила о Путине и войне, которую развязала РФ в Украине:

Реклама

И он (Путин – Ред.), действительно, с его ненавистью к свободе и одержимостью имперской идей, считает, что Украина – это не государство, а так, шершавый отрезок дороги на его пути в вечность, и ее можно стереть одним своим имперским дыханием. И он, правда, не понимает, что уничтожить Украину нельзя. Весь мир стал Украиной. И что история, к которой он обращается, отказалась с ним говорить, даже, если ему придется убрать всех свидетелей с этой планеты – она промолчит. Не он сейчас меняет историю. Ее меняет сейчас Украина.

Отметим, что Ника уже долгое время проживает во Франции – там она владеет кулинарной школой.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять