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Пограничники заявили, что могут запретить выступавшему в Крыму Шуфутинскому въезд в Украину

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 20:15
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Русский шансонье собрался весной выступить в украинской столице. Артист неоднократно давал концерты на оккупированной территории, поэтому погранслужба будет его проверять
Михаилу Шуфутинскому пограничники обещают устроить проверку
Михаилу Шуфутинскому пограничники обещают устроить проверку / Фото: Инстаграм

В киевском Палаце Спорта российский исполнитель запланировал сольник "За милых Дам, или 30 лет спустя". Сам Шуфутинский ранее заявлял, что его не пугает возможный запрет на въезд в Украину. Артист не считает, что его концерты в оккупированном Крыму противозаконные. Наоборот, он думает, что имеет право выступать там, где его ждут поклонники.

Как только украинцам стало известно о проведении концерта шансонье, некоторые из них начали писать гневные комментарии под постом с анонсом выступления. Они возмущались, почему украинские спецслужбы не следят за этим, а позволяют российским звездам, которые посещали Крым, собирать публику у нас в стране.

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Михаил Шуфутинский неоднократно посещал Крым
Михаил Шуфутинский неоднократно посещал Крым / Фото: Instagram.com

Представители пограничной службы все-таки обратили на это внимание – спикер ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал приезд Михаила "Украинской правде".

Каждый день мы продолжаем работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд в Украину, – говорит Демченко.

Также в Государственной пограничной службе говорят, что будет проводиться дополнительная проверка.

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Относительно данного лица в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории, – заявил спикер.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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