Похудевшая на 12 килограмм Лолита развлекалась у бассейна в купальнике

Певица Лолита Милявская, которая недавно остро ответила на предложение клиники пройти реабилитацию от зависимостей, решила провести время у бассейна.
Сейчас исполнительница отдыхает со своим другом дизайнером Игорем Гуляевым в Израиле. Вместе с ним Лолита записывает видеоролики для своего Instagram-аккаунта.
В очередном видео певица продемонстрировала тело в купальнике и рассказала, что за полгода сбросила 12 килограммов.
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В шутку Гуляев назвал Лолиту "ниче такой пенсионеркой" и поинтересовался, правда ли то, что певица удалила себе ребра, чтобы выглядеть стройной. На что Милявская решила ответить с присущим ей юмором.
А сколько их должно быть? – поинтересовалась певица. – У меня их два! У меня ребра сперли, люди! – пошутила Лолита.
Поклонники оценили юмор российской исполнительницы, а также снова отметили, что фигура Милявской действительно сейчас выглядит подтянутой.
- "Лола, вы супер!"
- "Шикарна!"
- "Спасибо, что поднимаете всегда настроение!"
- "Вы потрясающая!"
Многие фанаты Милявской считают, что на Лолиту повлиял развод с ее пятым супругом Дмитрием Ивановым. Именно после окончания отношений певица взялась за себя и серьезно похудела.