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Похудевшая на 12 килограмм Лолита развлекалась у бассейна в купальнике

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 января, 19:10
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Пока исполнительница находится на отдыхе, она активно делится со своими поклонниками фото и видео из путешествия. На это раз исполнительница позировала в купальнике
Похудевшая Лолита позировала в купальнике
Похудевшая Лолита позировала в купальнике

Певица Лолита Милявская, которая недавно остро ответила на предложение клиники пройти реабилитацию от зависимостей, решила провести время у бассейна.

Сейчас исполнительница отдыхает со своим другом дизайнером Игорем Гуляевым в Израиле. Вместе с ним Лолита записывает видеоролики для своего Instagram-аккаунта.

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В очередном видео певица продемонстрировала тело в купальнике и рассказала, что за полгода сбросила 12 килограммов.

В шутку Гуляев назвал Лолиту "ниче такой пенсионеркой" и поинтересовался, правда ли то, что певица удалила себе ребра, чтобы выглядеть стройной. На что Милявская решила ответить с присущим ей юмором.

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А сколько их должно быть? – поинтересовалась певица. – У меня их два! У меня ребра сперли, люди! – пошутила Лолита.

Поклонники оценили юмор российской исполнительницы, а также снова отметили, что фигура Милявской действительно сейчас выглядит подтянутой.

  • "Лола, вы супер!"
  • "Шикарна!"
  • "Спасибо, что поднимаете всегда настроение!"
  • "Вы потрясающая!"
Скриншот – instagram.com/lolitamilyavskaya/

Многие фанаты Милявской считают, что на Лолиту повлиял развод с ее пятым супругом Дмитрием Ивановым. Именно после окончания отношений певица взялась за себя и серьезно похудела.

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Мария Коробова
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