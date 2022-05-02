Пока на родине война: Королева с сыном отрывается на юбилее Киркорова в Москве (фото)

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину известная певица не сказала ни слова в защиту страны, в которой родилась

Наташа Королева на дне рождения Филиппа Киркорова / Фото: Super.ru, instagram.com/fkirkorov

О том, что в Украине убивают людей и разрушают города, родившаяся в Киеве Наташа Королева говорить не спешит. Многие поклонники певицы долго ждали от нее хоть какого-то комментария, но та выбрала молчание.

Недавно Королева впервые вспомнила об Украине, однако совершенно в другом контексте – показав фото с Филиппом Киркоровым. А вчера Наташа веселилась вместе сыном на празднике в честь юбилея Киркорова и постила контент в Instastories.

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Наташа Королева на празднике Киркорова / Фото: instagram.com/koroleva__star

Поп-король устроил в Москве гала-ужин, большой концерт и показ мод. Среди гостей, помимо Королевой с сыном Архипом, были Ольга Бузова, Anna Asti, Ксения Собчак, Валерия и Пригожин, Тимати с новой любовницей, внук Пугачевой с женой и другие.

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Королева в сторис постила видео выступления Киркорова / Скриншот: instagram.com/stories/koroleva__star

Киркоров признался журналистам, что потратил внушительную сумму на организацию своего 55-летия, но сколько именно – уточнять не стал.

Архип Глушко и Наташа Королева пришли поздравить Киркорова с юбилеем / Фото: Super.ru

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Каждому гостю, а их было около 500, поп-король заранее прислал индивидуальное приглашение. На празднике также присутствовала Лариса Долина, которую засняли в обнимку с Наташей Королевой.

Наташа Королева и Лариса Долина / Фото: Super.ru

Ранее в семье Королевой произошел скандал: сестра и мама Наташи поддерживают Украину, а ее муж Тарзан отличился пророссийскими высказываниями.

Людмила Порывай и Ирина Осауленко уже отписались от родственника-рашиста, сама же Королева никаких комментариев не дает.