Пока РФ бомбит Украину, киевлянка Анна Седокова думает, как подписать "голопопые" фото

Тысячи украинцев потеряли родных, крышу над головой, доступ к питьевой воде и еде, а тем временем у Анны Седоковой в Майами "большие проблемы"

Анна Седокова, которая молчит про войну в Украине, поделилась "проблемами" / Фото: instagram.com/annasedokova

Седокова, которая до сих пор молчит о войне, целых 20 минут не могла придумать подпись к фото, на котором она лежит на яхте в бикини.

Минут 20 думала над подписью к фотографии. А ведь были времена, когда к голопопым снимкам с легкостью приходили на ум цитаты Милана Кундеры (французский писатель-прозаик – Ред.), – написала Анна.

Скриншот: Instagram

Похоже, это самые большие "проблемы" в жизни Анны на данный момент, пока в стране, в которой она родилась, продолжается война.

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Напомним, что экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова родилась и выросла в Киеве. В 15 лет работала моделью, некоторое время работала ведущей в клубе, затем — ведущей в программе O-TV Models на музыкальном канале O-TV. Спустя некоторое время Седокова стала ведущей утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале", параллельно вела радиошоу "Девичник" на радио Super-Nova.

Артистка уже давно переехала из Украины в РФ, где развивает карьеру и бизнес. Также часто ездит в США. О войне, которую Россия развязала в Украине, певица продолжает молчать, публикуя фото из повседневной жизни.

Напомним, Анна Седокова засветилась на выпускном дочери в США.