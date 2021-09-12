Поклонница Путина Любовь Успенская выступит в Киеве

Российская певица и уроженка Киева Любовь Успенская, которая недавно отправила свою дочь в клинику, собралась с концертом в Украину. Артистка давно не выступала на родине и этот концерт будет первым за два года. Если он все же состоится.
Билеты на концерт Успенской во Дворце "Украина" стоят от 550 до 2850 гривень.
Любовь Успенская неоднократно ездила в оккупированный Крым, а в интервью Дмитрию Гордону говорила, что считает Путина "тонким и чувственным".
Певица также много раз признавалась в своей симпатии к Путину и Медведеву и говорила что вышла бы за кого-то из них замуж.
Я женщина высокого класса. И если уж и буду с кем, то только с Медведевым или Путиным, – заявила Успенская.
В 2019 году Любовь Успенская выступила в Киеве с концертом, посвященным ее 65-летию, где перед многотысячной толпой поклонников исполнила песню на украинской языке "Бути без тебе". В столице артистка также снимала клип.
После Любовь успенская отправилась с концертами в Харьков, Днепр и Одессу.
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