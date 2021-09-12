Поклонница Путина Любовь Успенская выступит в Киеве

Концерт российской певицы во Дворце "Украина" запланирован на 19 сентября. Цена билетов составляет до 2850 гривень

Любовь Успенская выступит в Киеве / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Российская певица и уроженка Киева Любовь Успенская, которая недавно отправила свою дочь в клинику, собралась с концертом в Украину. Артистка давно не выступала на родине и этот концерт будет первым за два года. Если он все же состоится.

Билеты на концерт Успенской во Дворце "Украина" стоят от 550 до 2850 гривень.

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Стоимость билетов на концерт Любови Успенской в Киеве / Скриншот: kontramarka.ua

Любовь Успенская неоднократно ездила в оккупированный Крым, а в интервью Дмитрию Гордону говорила, что считает Путина "тонким и чувственным".

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Певица Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Певица также много раз признавалась в своей симпатии к Путину и Медведеву и говорила что вышла бы за кого-то из них замуж.

Я женщина высокого класса. И если уж и буду с кем, то только с Медведевым или Путиным, – заявила Успенская.

В 2019 году Любовь Успенская выступила в Киеве с концертом, посвященным ее 65-летию, где перед многотысячной толпой поклонников исполнила песню на украинской языке "Бути без тебе". В столице артистка также снимала клип.

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После Любовь успенская отправилась с концертами в Харьков, Днепр и Одессу.

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