Внебрачный сын Шварценеггера – копия отца в молодости. Фанаты шокированы сходством (фото)

24-летний Джозеф Баэн, сын легенды бодибилдинга и актера боевиков Арнольда Шварценеггера, во многом последовал за своим знаменитым отцом

Сын актера во многом наследует известного отца / Фото: Инстаграм

Они вместе регулярно занимаются в спортзале. Джо называет Арнольда "лучший партнер по тренировкам в мире, который не допускает жульничества".

Результат упорного труда очевиден – Баэн часто публикует в социальных сетяхфотографии мускулистого тела. Подписчики удивлены тем, как он идеально воссоздает некоторые из самых известных поз отца-бодибилдера.

Реклама

Фанаты Шварценеггера отмечают сходство его сына со звездным отцом / Фото: Инстаграм

После появления в ряде небольших кинопроектов, Баэн сейчас задействован в съемках полнометражного фильма "Лава". Картина претендует на звание первой в истории, полностью финансируемой за счет криптовалюты.

Недавно Джозеф поделился фотографией со съемочной площадки – он запечатлен без рубашки, в обстановке, похожей на джунгли. Поклонникам молодого актера снимок сразу же напомнил культовый фильм Шварценеггера "Хищник".

Реклама

24-летний внебрачный сын Арнольда Шварценеггера / Фото: Инстаграм

Сейчас наследник голливудской звезды развивает карьеру в двух направлениях. Джо недавно получил лицензию риелтора в Лос-Анджелесе, но, помимо работы в сфере недвижимости, он также снимается в фильмах.

Известно, что Джозеф – внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, которого родила его домработница Милдред Баен. В семье актера она проработала более 20 лет – все это время Арнольд изменял своей жене с ней.

Реклама

Читайте также: