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Внебрачный сын Шварценеггера – копия отца в молодости. Фанаты шокированы сходством (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 15:01
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24-летний Джозеф Баэн, сын легенды бодибилдинга и актера боевиков Арнольда Шварценеггера, во многом последовал за своим знаменитым отцом
Сын актера во многом наследует известного отца
Сын актера во многом наследует известного отца / Фото: Инстаграм

Они вместе регулярно занимаются в спортзале. Джо называет Арнольда "лучший партнер по тренировкам в мире, который не допускает жульничества".

Результат упорного труда очевиден – Баэн часто публикует в социальных сетяхфотографии мускулистого тела. Подписчики удивлены тем, как он идеально воссоздает некоторые из самых известных поз отца-бодибилдера.

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Фанаты Шварценеггера отмечают сходство его сына со звездным отцом
Фанаты Шварценеггера отмечают сходство его сына со звездным отцом / Фото: Инстаграм

После появления в ряде небольших кинопроектов, Баэн сейчас задействован в съемках полнометражного фильма "Лава". Картина претендует на звание первой в истории, полностью финансируемой за счет криптовалюты.

Недавно Джозеф поделился фотографией со съемочной площадки – он запечатлен без рубашки, в обстановке, похожей на джунгли. Поклонникам молодого актера снимок сразу же напомнил культовый фильм Шварценеггера "Хищник".

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24-летний внебрачный сын Арнольда Шварценеггера
24-летний внебрачный сын Арнольда Шварценеггера / Фото: Инстаграм

Сейчас наследник голливудской звезды развивает карьеру в двух направлениях. Джо недавно получил лицензию риелтора в Лос-Анджелесе, но, помимо работы в сфере недвижимости, он также снимается в фильмах.

Известно, что Джозеф – внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, которого родила его домработница Милдред Баен. В семье актера она проработала более 20 лет – все это время Арнольд изменял своей жене с ней.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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