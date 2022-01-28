Поклонники перепутали Аллу Пугачеву с Кристиной Орбакайте (фото)

В своем Instagram-профиле Алла Борисовна редко что-то постит. А вот ее муж регулярно радует поклонников снимками с народной любимицей.
На этот раз артист опубликовал зимнюю фотографию Пугачевой. На фото певица запечатлена в розовой куртке, пряча лицо за капюшоном.
Аллуся, – коротко подписал кадр в Instagram Максим Галкин.
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Фолловеры заметили, как сильно Алла Пугачева на этой фотографии напоминает свою дочь Кристину Орбакайте. Некоторые пользователи соцсети даже перепутали женщин:
- "Оказывается, Кристина копия Аллы Пугачевой. Будто на фото сама Кристина, а не Алла"
- "Ну просто богиня! Всегда восхищаюсь. Красотка"
- "Алла, лучшая из лучших!"