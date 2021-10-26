Полиция нашла звезду Бриллиантовой руки Светличную

Сын Светланы Светличной ранее рассказывал сотрудникам полиции, что его мать пропала 21 октября. Где она находится – близкие не знают

Сотрудникам полиции удалось установить место положение звезды "Бриллиантовой руки". 81-летняя актриса нашлась на съемках ток-шоу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Светлана Светличная находится в киностудии на улице Эйзенштейна. Она чувствует себя хорошо, – сказал источник.

Светлана Светличная / Фото: Instagram

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Напомним, в полицию об исчезновении актрисы сообщил сын артистки. Светличная не выходила на связь, и в квартире не появлялась несколько дней. При этом документы, деньги были на месте. Известно, что звезда "Бриллиантовой руки" страдает деменцией.

После новости о пропаже Светланы Светличной ее друг Иван Николаев заявил, что она уехала к родственникам и не хочет ни с кем разговаривать. Близкие не комментировали слова Николаева.

Что известно о Светлане Светличной

Звезда и секс-символ советского кино родилась в Армянской ССР в 1940 году. В 19 лет она дебютировала в кино, а в 1968 году сыграла роль роковой красотки в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

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Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" / Фото: kino-teatr.ru

В фильмографии Светличной около 40 картин, среди них: "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя", "Им покоряется небо".