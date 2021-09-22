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Гагарина отреагировала на иск отца своей дочери: Мужчина не должен быть мстительным и лживым

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
22 сентября, 13:17
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Дмитрий Исхаков намерен судиться с популярной певицей за право видеться с их общей дочерью Мией
/ Фото: Скриншот из YouTube

Полина Гагариной старается не комментировать слухи о своей личной жизни и избегает скандалов. Но новую публикацию артистки в Instagram расценили, как ответ на новость об иске экс-супруга.

Полина Гагарина решила поразмышлять о негативных качествах мужчин.

Я считаю , что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым, – написала певица.

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Полина Гагарина с детьми
Полина Гагарина с детьми / Фото: instagram.com/gagara1987

И рассказала, что ее 13-летний сын Андрей растет настоящим мужчиной.

Я благодарю судьбу за моего сына, который показывает не по годам невероятную мудрость. Я верю, что принципы, которые у него уже сформировались, будут только крепнуть! У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины

Напомним, ранее у экс-супругов уже был конфликт. Дмитрий Исхаков не давал разрешения Полине Гагариной вывозить дочь за границу, но все-таки этот конфликт удалось решить.

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Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина познакомились в 2013 году, а через год поженились. Вместе они воспитывали дочь Мию и Андрея – сына от первого брака артистки. Слухи о расставании певицы и фотографа появились еще в декабре 2019 года, но официально развод был оформлен в ноябре 2020 года.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков / Фото: instagram.com/isxakov

Причиной развода окружение певицы называет разницу в доходах. Полина Гагарина зарабатывала больше, чем Дмитрий Исхаков.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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